Apple lance son nouveau MacBook Air : découvrez les nouveautés du MacBook Air M5

Apple a levé le voile sur la toute nouvelle génération de son ordinateur emblématique, le MacBook Air équipé de la puce M5, en ce début du mois de mars 2026. Fidèle à sa réputation, la firme de Cupertino ne se contente pas d’une simple mise à jour technique; la révolution de l’IA et de la performance sont là!

Avec le nouveau MacBook Air M5 de 2026, Apple propulse l’ordinateur portable le plus populaire au monde dans une nouvelle dimension, celle de l’intelligence artificielle ultra-rapide et de la connectivité de demain.

Le MacBook Air M5 redéfinit les standards de la mobilité pour séduire les étudiants, les créatifs et les professionnels nomade avec la puce M5 : un monstre de puissance gravé en 3 nm.

Au cœur du nouveau MAC Book Air se trouve la puce M5, cette prouesse d’ingénierie gravée en 3 nm. Apple y a intégré un CPU 10 cœurs doté du cœur le plus rapide jamais conçu par la marque. Mais la véritable star, c’est le GPU (jusqu’à 10 cœurs) qui embarque désormais des accélérateurs neuronaux dans chaque unité de calcul.

Plus qu’une simple évolution, les performances de la puce M5 relèvent d’une véritable démonstration de force : l’intelligence artificielle y est 4 fois plus véloce que sur le M4 et jusqu’à 9,5 fois plus rapide que sur l’emblématique M1.

Pour les créatifs, le gain est tout aussi spectaculaire, avec un rendu 3D sous Blender 6,5 fois plus réactif et une optimisation vidéo via Topaz Video boostée de 6,9 fois par rapport à la première génération Apple Silicon.

Cette puissance brute est soutenue par une bande passante mémoire phénoménale de 153 Go/s, soit une hausse de 28 % face au M4, garantissant une fluidité imperturbable, même lors des sessions de multitâche les plus intenses.

Stockage doublé et connectivité Wi-Fi 7

Apple a enfin entendu les demandes des utilisateurs : le stockage de base est doublé à 512 Go SSD. Mieux encore, la vitesse de lecture et d’écriture a été multipliée par deux. Pour les besoins les plus gourmands, le MacBook Air est désormais configurable jusqu’à 4 To, une première pour cette gamme.

Côté réseau, l’intégration de la puce N1 apporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Dans un monde de plus en plus connecté, cette avancée garantit des débits de téléchargement records et une stabilité parfaite pour le travail à distance.

Un écran et une caméra pensés pour la visio

L’écran Liquid Retina (13,6 ou 15,3 pouces) reste une référence avec sa luminosité de 500 nits. La nouveauté vient de la caméra 12 MP Center Stage qui intègre la fonction Desk View, permettant de filmer simultanément votre visage et votre plan de travail, idéal pour les démonstrations en direct.

macOS Tahoe et Apple Intelligence : L’ordinateur qui réfléchit pour vous

Le MacBook Air M5 est nativement propulsé par macOS Tahoe. Ce système d’exploitation exploite pleinement les capacités d’Apple Intelligence pour offrir des fonctionnalités qui changent le quotidien :

– Traductions instantanées haute fidélité.

– Extractions intelligentes de données (du PDF vers un tableur en un clic).

– Rappels contextuels basés sur vos habitudes de travail.

Comme le souligne John Ternus, VP Hardware Engineering chez Apple : « Le MacBook Air M5 apporte une performance incroyable au laptop le plus populaire, parfait pour la productivité et la création assistée par l’IA. »

Le design en aluminium 100% recyclé reste inchangé : fin, léger et totalement silencieux grâce à sa conception sans ventilateur. Côté endurance, Apple frappe fort avec 18 heures d’autonomie, soit 6 heures de plus qu’un ancien modèle sous processeur Intel.

Le MacBook Air M5 est disponible sur le marché en quatre couleurs Bleu ciel, Minuit, Starlight et Argent. Il est muni d’un système Spatial Audio avec Dolby Atmos et deux ports Thunderbolt 4 (support de deux écrans externes).

Les précommandes du MacBook Air M5 sont ouvertes dès maintenant avec des livraisons prévues pour le 11 mars 2026. Le prix du MacBook Air 13″ fixé à partir de 1 099 $ et le prix du MacBook Air 15″ est fixé à partir de 1 299 $. En Tunisie, le MacBook Air M5 devrait être disponible chez les revendeurs agréés comme iStore ou Génération High Tech.

I.D.