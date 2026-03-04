La date de Aid Al Fitr 2026 fixée selon les calculs des experts de la Cité des sciences à Tunis

La cheffe de service du Pavillon Univers à la Cité des sciences à Tunis (CST), Sarra Snoussi, a indiqué dans une déclaration que selon les calculs astronomiques, la date du Aid Al Fitr 2026 aura lieu vendredi 20 mars .

La responsable à la CST précise que l’observation du croissant du mois de Chawel aura lieu jeudi 19 mars 2026 après le coucher du soleil (à 18h31), correspondant au 29 Ramadan 1447 de l’Hégire.

L’experte a déclaré dans une vidéo partagée sur la page FB de la CST, que selon les calculs astronomiques, la conjonction centrale de la Lune aura lieu le jeudi 19 mars 2026, à 02h23 du matin. Le coucher de la Lune interviendra le même jour à 19h15, ce qui permettra à la Lune de rester visible à l’horizon durant 43 minutes.

La hauteur de la Lune au-dessus de l’horizon atteindra 8 degrés, rendant ainsi possible l’observation du croissant, dont l’âge sera de 16 heures entre le moment de la conjonction lunaire et le coucher du soleil.

Tekiano