La Nuit des musées tunisiens : 18 musées publics ouverts la nuit, vendredi 13 mars

A l’occasion de la Nuit des musées tunisiens, 18 musées publics ouvriront exceptionnellement leurs portes au public la nuit, vendredi 13 mars, de 21h00 à 23h30, informe un communiqué publié par l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (Amvppc).

Le Centre de présentation de l’histoire et des monuments de la Médina de Tunis participera également à cette ouverture exceptionnelle, dans le cadre de cette 6ème édition de la Nuit des Musées Tunisiens.

Parmi les établissements qui seront ouverts dans la nuit le 13 mars, figurent le Musée national du Bardo, le musée paléochrétien de Carthage, ainsi que les musées archéologiques de Nabeul, Kerkouane, Sousse, Enfidha, Sbeïtla, Makthar, Mahdia et El Jem.

Seront également ouverts le musée du Ribat, musée Habib Bourguiba de Monastir, musée de Djerba du patrimoine traditionnel, musée du Sahara de Douz, musée de Moknine et le Musée national des arts islamiques de Raqqada.

Placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, la manifestation est organisée par l’AMVPPC en collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP), dans le cadre du programme culturel du mois de Ramadan 2026.

