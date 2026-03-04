Météo en Tunisie : vent fort près des côtes et phénomènes de sable au sud

La Météo en Tunisie se caractérise par un brouillard matinal qui se dissipera dans la matinée du mercredi 03 mars 2026, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Le temps sera partiellement nuageux par la suite, sur la plupart des régions.

Vent de secteur Sud-est relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs. Il se renforcera, au cours de la nuit, sur le Sud-ouest, avec phénomènes locaux de sable.

La mer sera très agitée à moutonneuse au Golfe de Gabès. Les températures seront en légère hausse. Les maximales seront comprises entre 18 et 22 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs Ouest et entre 23 et 28 degrés dans le reste des régions.