Pour les Tunisiens Résidents à l’Etranger dans les pays du Golfe et Iran : liste d’adresses et numéros utiles
Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, a réitéré son appel aux TRE, membres de la communauté tunisienne établie dans la région du Golfe et du Moyen-Orient a faire preuve d’un surcroît de vigilance et de prudence et à se conformer aux instructions émises par les autorités locales de leurs pays d’accueil.
Dans un communiqué publié, mardi soir, le département a pressé les membres de la communauté tunisienne de prendre attache, au besoin, avec les différentes missions diplomatiques et consulaires tunisiennes via courriel et WhatsApp, mettant à leur disposition une liste d’adresses et de numéros utiles.
Les numéros de contact des missions diplomatiques et consulaires dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient
-Royaume d’Arabie saoudite
Ambassade de Tunisie à Riyad :
+966 53 325 3078 ;
+966 11 488 7900 ;
courriel : at.riyadh@diplomatie.gov.tn
Consulat général de Tunisie à Djeddah :
+966 56 505 7206 ;
+966 57 346 4016 ;
courriel : cgt.jeddah@diplomatie.gov.tn
-Émirats arabes unis
Ambassade de Tunisie à Abou Dhabi
Abou Dhabi :
+971 55 646 880 ;
+971 55 182 5836;
+971 55 185 1264
Al Aïn et Al Dhafra :
+971 1558161225 ;
+971 1555291650
courriel : EmbassyTunisian@gmail.com
Consulat général de Tunisie à Dubaï
Numéro WhatsApp : 0097142617070
courriel : Tunisiaconsulate@gmail.com
-État du Qatar
Ambassade de Tunisie à Doha : Numéros de téléphone fixe (Jours ouvrables) :
+9744162225 ;
+97444512630
WhatsApp : +97433200525
Courriel : at.doha@diplomatie.gov.tn
-Royaume hachémite de Jordanie
Ambassade de Tunisie à Amman : +962797391012 (WhatsApp)
Courriel : at.amman@diplomatie.gov.tn
-Royaume de Bahreïn
Ambassade de Tunisie à Manama
(WhatsApp) : +97317715702
Numéro de l’ambassade : 0097317715702
Numéro d’urgence : 0097335558130
Courriel : at.manama@diplomatie.gov.tn
-Sultanat d’Oman
Ambassade de Tunisie à Mascate :
Numéro WhatsApp : 0096893802700
Courriel : Embassy.tunisia.mct@gmail.com
-République islamique d’Iran
Ambassade de Tunisie à Téhéran :
Téléphone fixe : 00982188078244
00982188078243
WhatsApp : 00989121308832 // 00989925784249
Courriel : at.teheran@diplomatie.gov.tn
-Liban
Ambassade de Tunisie à Beyrouth
Téléphone fixe :
+9615457431
+9615457430
WhatsApp : +96181369290
Courriel : ambassadetunisieliban@gmail.com
-Syrie
Ambassade de Tunisie à Damas
+963116132701
Courriel : at.damas@diplomatie.gov.tn
-République Irakienne
Ambassade de Tunisie à Bagdad
+964 773 040 2939
Courriel : At.baghdad@diplomatie.gov.tn
-État du Koweït
Ambassade de Tunisie au Koweït
Téléphone fixe :
+965 22527608
+965 22527401
+965 22526261
+965 22542144
Numéro WhatsApp : 0096569334210
Courriel : at.koweit@diplomatie.gov.tn
