Météo en Tunisie : pluies éparses et temporairement orageuses

La météo en Tunisie est marquée par une brume matinale locale, jeudi 05 mars 2026. Le ciel sera partiellement, nuageux à progressivement couvert sur les régions ouest avec des pluies éparses et temporairement orageuses.

Les pluies concerneront le reste des régions au cours de la nuit et seront localement intenses avec des chutes de grêles par endroits.

Un vent de secteur sud-est souffle fort prés des côtes et sous orages et sera faible à modéré ailleurs. La mer est moutonneuse dans le golfe de Gabès et très agitée sur le reste des côtes, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures sont en baisse avec des maximales comprises entre 15 et 19 degrés dans le nord, les régions côtières et les hauteurs ouest et entre 20 et 25 degrés ailleurs.