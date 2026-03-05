MWC 2026 : la Tunisie participe pour la 13e année consécutive au Mobile World Congress

Le pavillon tunisien au Mobile World Congress 2026 réunit quatre entreprises tunisiennes spécialisées dans les technologies des télécommunications, la fintech et l’intelligence artificielle (IA), il est aménagé sur une superficie de 74 m² (Hall 5 – Stand 5I40).

L’objectif de la participation tunisienne coordonnée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), est de promouvoir le savoir-faire technologique tunisien sur l’un des principaux rendez-vous mondiaux de la connectivité.

Le pavillon tunisien a enregistré durant les deux premières journées du salon, une affluence de visiteurs professionnels et de donneurs d’ordre internationaux, selon le communiqué du CEPEX.

Des rencontres d’affaires (B2B) ont été organisées, notamment avec une délégation d’entrepreneurs canadiens venus des provinces de l’Alberta et de l’Ontario, ainsi qu’avec plusieurs délégations de pays d’Afrique subsaharienne, afin d’explorer des opportunités de partenariat.

Le MWC 2026 rassemble près de 3000 exposants et plus de 110000 visiteurs professionnels originaires de 140 pays à Barcelone. L’événement bénéficie également d’une large couverture médiatique internationale, avec la présence d’environ 2600 représentants de médias.

En parallèle de l’exposition, un programme de conférences réunit experts et décideurs autour des grandes tendances et des perspectives d’évolution du secteur.

Tekiano avec CEPEX