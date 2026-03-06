Illuminations d’El Halfaouine 2026 : la médina de Tunis au rythme des arts au coeur de l’espace public

À l’occasion du mois sacré de Ramadan 2026, le Théâtre National Tunisien (TNT) organise la quatrième édition de la manifestation culturelle « Illuminations d’El Halfaouine – Tajalliyat El Halfaouine », du 5 au 10 mars 2026, sur la place d’El Halfaouine, au cœur de la médina de Tunis.

Placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cette manifestation ramadanesque s’inscrit dans une volonté de valoriser le patrimoine historique et architectural de la médina, tout en transformant cet espace emblématique en une scène artistique ouverte au public.

Durant six soirées, la place d’El Halfaouine accueillera un programme artistique pluridisciplinaire mêlant théâtre, musique soufie, spectacles de cirque, projections cinématographiques et performances scéniques.

La manifestation s’est ouverte le jeudi 5 mars 2026 devant un public nombreux composé d’habitants du quartier et de visiteurs venus découvrir ce rendez-vous culturel devenu incontournable pendant le Ramadan.

La soirée d’ouverture a débuté par un spectacle de clown présenté par les étudiants de l’École pratique des métiers du théâtre, relevant du Théâtre national tunisien. Cette performance interactive, inspirée des techniques du théâtre physique et du comique gestuel, a instauré une ambiance conviviale et participative avec le public.

Le programme s’est poursuivi avec le « Just Robotics Show », un spectacle visuel basé sur des jeux de lumière et des effets technologiques contemporains, offrant une expérience artistique mêlant mouvement, rythme et innovation.

Le moment fort de la soirée a été le spectacle « Houyem » du chanteur soufi Ahmed Jelmem, une création musicale reposant sur un dialogue entre le chant spirituel et le patrimoine musical tunisien. L’artiste y a revisité plusieurs pièces traditionnelles, notamment Gamret Ellil, Ellayl Zéhi et Ya Latif, dans une interprétation mêlant influences maghrébines et sonorités inspirées de ses voyages artistiques.

Un programme artistique riche jusqu’au 10 mars 2026

La programmation des Illuminations d’El Halfaouine se poursuivra tout au long de la manifestation avec une série de spectacles variés destinés à différents publics.

Le 6 mars, le public assistera à la pièce « Khayal Jamil » de Mohamed El Akhous, suivie de la projection du film « Belles de nuit », réalisé par Khadija Lemkecher.

La soirée du 7 mars mettra à l’honneur les arts du cirque, ainsi que la pièce « Folla » présentée par la Maison de la culture de Bir Lahmar à Tataouine, mise en scène par Jalel Hammoudi. La même soirée accueillera également la création théâtrale « Les Marginalisés », présentée par le Fondouk El Haddadine de Sfax et mise en scène par Omar Ben Soltana.

Le 8 mars, les spectacles de cirque se poursuivront avec un concert de l’artiste Si Lemhaf.

Le 9 mars, la place d’El Halfaouine vibrera au rythme du spectacle « Waddouni » d’Imed Amara et Zied Zouari, avec la participation de la Troupe nationale des arts populaires, suivi d’un concert de Nidhal Yahyaoui.

La manifestation se clôturera le 10 mars 2026 avec des performances circassiennes et un spectacle artistique intitulé « Badr Ettamem », présenté par cheikh Fadhel Ska.

Selon le directeur du Théâtre national tunisien, Dr Moez Mrabet, « Tajalliyat El Halfaouine » repose sur trois axes principaux : l’utilisation de l’espace public comme scène artistique, la diversité des disciplines artistiques et une dimension spirituelle en harmonie avec l’atmosphère du Ramadan.

L’événement rassemble ainsi théâtre, musique, performances circassiennes et cinéma afin de diversifier l’offre culturelle et attirer un large public, des habitants du quartier aux visiteurs de la médina.

La manifestation Illuminations d’El Halfaouine est lancée en 2023. Aujour’dhui elle s’impose progressivement comme l’un des événements culturels majeurs du Ramadan dans la capitale Tunis

Avec une capacité d’accueil d’environ 2000 spectateurs, la place d’El Halfaouine a enregistré une forte affluence lors de la soirée d’ouverture, témoignant de l’intérêt croissant pour ce rendez-vous artistique.

À travers cette initiative, le Théâtre National Tunisien souhaite redynamiser les espaces publics de la médina de Tunis et renforcer leur rôle comme lieux de création, de partage et de diffusion culturelle.

