La Bibliothèque humaine se déroule dans sa 45e édition à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2026

La Bibliothèque humaine se déroule dans sa 45e édition à l’Institut français de Tunisie (IFT). Proposée en partenariat avec l’organisation Inno-PEACE et la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, elle est organisée à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2026, placée sous le thème : « Droits. Justice. Action. Pour TOUTES les femmes et les filles ».

L’évènement La Bibliothèque humaine est prévu dimanche 8 mars 2026 de 20h à minuit, marquant la clôture du projet « Voix de femmes » de la Bibliothèque Humaine, qui est une initiative sociale mettant en scène des histoires réelles de femmes.

la manifestation met l’accent sur des formes d’expression artistique et participative explorant les récits individuels et la mémoire collective.

Déployée à travers 45 éditions dans plusieurs gouvernorats tunisiens, la Bibliothèque humaine est un espace de dialogue où des personnes confrontées à des stéréotypes sociaux – les “livres humains”- partagent leurs parcours avec le public – les “lecteurs”.

Chaque session dure environ 30 minutes, permettant aux participants de découvrir différentes histoires et d’échanger librement. L’initiative s’inscrit dans une démarche culturelle visant à interroger les représentations sociales à travers la parole et l’écoute.

Le programme comprend également une exposition de caricatures consacrée à la figure féminine tunisienne, réalisée par l’artiste « 5réative », ainsi qu’une exposition rendant hommage à la contribution des femmes au patrimoine national, proposée par le club Qanun.

Une performance de peinture participative intitulée “La toile de la paix”, dirigée par l’artiste plasticienne Miriam Triki, viendra compléter la programmation, aux côtés d’un débat organisé par le club Debaty.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

