Météo en Tunisie : pluies orageuses attendues à l’Est du Pays

La Météo en Tunisie indique que des pluies orageuses sont attendues dans la matinée du vendredi 06 mars 2026à l’Est du pays. Les précipitations seront abondantes au nord est et localement au Sahel.

Le ciel sera, l’après-midi, passagèrement nuageux sur la plupart des régions du pays, d’après l’Institut National de la Météorologie (INM). Les nuages seront plus denses, vers la fin de la journée et la nuit, au nord, avec des chutes de pluies éparses.

Les températures se situeront aux alentours de 18 degrés, sur les hauteurs ouest, et entre 20 et 25 degrés, ailleurs. Le vent soufflera du secteur ouest, relativement fort près de côtes, et faible à modéré, dans le reste des régions.

La mer sera très agitée à agitée, au nord et au golfe de Hammamet, et moutonneuse, ailleurs.