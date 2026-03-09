Festival de la chanson tunisienne 2026 : Palmarès de la 24ème édition

Le Festival de la chanson tunisienne 2026 qui s’est déroulé du 5 au 8 mars a révélé le palmarès de sa 24ème édition lors d’une cérémonie organisée au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture dans la soirée du dimanche 08 mars.

Le palmarès a été annoncé par le jury composé des artistes Adnen Chaouachi, Najet Attia, Sami Maâtoug, Hatem Guizani et Amine Kholsi.

Le grand prix du festival de la chanson tunisienne 2026, le microphone d’Or, a récompensé la meilleure chanson ‘Idi Ala Khadi’ interprétée par Najoua Omar, écrite par Habib Mahnouch et composée par Mounir Gadhab.

Oussama Lajili a reçu le 2ème prix pour sa chanson ‘Habit Nghani Al Hobb’ dont il est le compositeur sur des paroles Msallem Ben Slimane et arrangement de Montassar Mohamed Ali.

Le 3ème prix est revenu à Raoudha Abdallah pour sa chanson ‘Lik’ qu’elle a écrite et composée et arrangement de Sami Ben Said.

Le prix de la meilleure interprétation individuelle, a été remis à la chanteuse Molka El Maâroufi pour la chanson ‘Ya Chaghla beli’ de Ali Riahi alors que le prix de la meilleure composition a été obtenue par Amine El Ayadi pour son œuvre instrumentale ‘Swaleh’.

Rappelons que le festival de la chanson Tunisienne 2026 a mis en compétition 34 œuvres se répartissant en 18 œuvres dans la catégorie Production de chansons, 9 œuvres dans la catégorie Composition musicale et 7 candidats dans la catégorie Interprétation.

La valeur totale des prix de la 24ᵉ édition du Festival de la chanson tunisienne s’élève à 105 000 dinars tunisiens.

La première partie de la soirée de clôture a débuté par un bouquet de chants du patrimoine maghrébin, interprété par l’artiste marocaine Latifa Raafat.

