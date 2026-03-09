Festival Jean Rouch hors-les-murs à Tunis : 3ème édition du 14 au 19 avril 2026 au Cinéma Africa

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) informe que la la troisième édition du Festival international Jean Rouch, Hors-les-murs à Tunis, se déroule du 14 au 19 avril 2026 au Cinéma Africa à Tunis.

Cette manifestation est organisée par l’IRMC avec l’appui du Comité du film ethnographique du festival. Pas moins de 11 films seront projetés suivies de débats en présence de leurs réalisateur-trices, et accompagné.es de chercheur.es en sciences sociales.

Une Masterclass ouverte au public sera présentée par Malek Ben Smail, réalisateur algérien indiquent les organisateurs.

Outre les projections, des ateliers d’initiation à l’écriture documentaire et ethnographique, destinés à des étudiant.e.s en cinéma et en anthropologie visuelle sélectionné.es au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et en Europe se dérouleront en parallèle, précise l’IRMC.

L’IRMC indique que les deux premières éditions hors-les-murs à Tunis ont réalisé un succès inédit au niveau de l’organisation, de la programmation et de l’affluence du public, ajoutant qu’il maintient l’exclusivité de l’organisation de ce grand Festival international au Maghreb et en Afrique.

Le Festival international Jean Rouch , fondé en 1982, par le Cinéaste et Ethnologue Jean Rouch (1917-2004), est l’une des plus importantes manifestations européennes de cinéma documentaire lié aux sciences humaines et sociales.

Plusieurs éditions hors-les-murs se déroulent en France et ailleurs pour promouvoir la diversité culturelle à travers les sujets des films projetés, la professionnalisation des jeunes étudiant.es par le biais des ateliers et la découverte de l’univers du film ethnographique par le public tunisien.

Tekiano avec IRMC