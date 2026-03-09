Huawei offre une connectivité à 170 millions de personnes dans le monde, dépassant dépasse l’objectif fixé dans le cadre de l’engagement Partner2Connect de l’UIT

Huawei a fourni une connectivité numérique à 170 millions de personnes vivant dans des régions reculées de plus de 80 pays, dépassant ainsi l’objectif qu’il s’était fixé dans le cadre de l’engagement de coalition numérique Partner2Connect (P2C) de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

L’annonce a été faite par Yang Chaobin, PDG de Huawei ICT BG, lors du forum TECH Cares de l’entreprise à Barcelone. Il a souligné que cette réalisation dépasse l’engagement pris par Huawei lors de son adhésion à la coalition numérique P2C de l’UIT en 2022 : connecter 120 millions de personnes dans des zones reculées à l’horizon 2025.

M. Yang a exprimé sa gratitude envers les clients et partenaires de télécommunication de Huawei pour leurs efforts de collaboration.

Le forum a réuni environ 80 invités issus de gouvernements, d’industries, d’organisations partenaires et d’organismes internationaux. Les participants ont engagé des discussions approfondies sur la nécessité urgente de faire progresser l’inclusion numérique à l’ère de l’IA, en explorant des solutions pratiques et en établissant un consensus pour une collaboration multipartite.

Dans son mot d’ouverture, M. Yang a souligné que malgré les progrès rapides de l’IA, la fracture numérique persiste et risque de se creuser davantage. « Les réseaux numériques à haut débit et les capacités informatiques robustes sont des fondements essentiels pour une ère de l’IA inclusive et durable », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter que : la réalisation de l’engagement P2C de l’UIT reflète l’engagement continu de Huawei en faveur de l’innovation, qui consiste à améliorer l’accès des communautés isolées aux soins de santé, à l’éducation et aux services financiers grâce à la connectivité numérique.

Cosmas Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT, a salué les réalisations et les efforts de Huawei pour réduire les coûts numériques. « Connecter les zones rurales et mal desservies nécessite des modèles commerciaux innovants, l’inclusion et l’utilisation efficace des ressources de communication, ainsi que l’engagement des communautés et des investissements soutenus dans les capacités locales. Je salue l’engagement de Huawei en faveur d’une connectivité universelle et significative, et je suis fier de notre partenariat solide et fructueux. »

Selon Jeff Wang, président des affaires publiques et de la communication chez Huawei, l’inclusion numérique repose sur deux piliers : la connectivité inclusive et l’autonomisation par les compétences numériques.

Pour combler le déficit de compétences numériques, Huawei s’associe à des gouvernements et à des organisations afin de soutenir les étudiants, les jeunes, les personnes âgées et les femmes à travers trois initiatives : étendre l’accès au numérique, proposer des formations aux compétences numériques et développer des programmes d’études STEM.

Depuis son lancement en 2019, le programme « Skills on Wheels » de Huawei a permis de former plus de 130 000 personnes dans 21 pays aux technologies numériques mobiles, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux communautés défavorisées.

Marina Madale, Responsable du développement durable et de la valeur partagée chez MTN Group, affirme que la connectivité n’est pas un privilège, mais une infrastructure fondamentale pour la croissance de l’Afrique. En accord avec Jeff Wang, elle a souligné que MTN donne la priorité à l’expansion de la connectivité rurale, à la promotion de l’accessibilité financière des appareils et au développement des compétences numériques et en matière d’intelligence artificielle.

Dans le domaine de l’innovation des réseaux ruraux, Huawei n’a cessé d’améliorer ses solutions Rural Series depuis 2017 afin d’en accroître l’accessibilité financière et l’efficacité de déploiement.

Lancé en novembre 2025, Huawei RuralCow étend la couverture à des villages d’environ 1 500 habitants avec le soutien de MTN Nigeria. Ces solutions ont contribué à atteindre l’objectif de connecter 170 millions de personnes tout en stimulant les économies locales et en permettant un accès plus large aux services publics numériques.

Au cours du forum, les invités ont fait part des progrès réalisés grâce à leur collaboration avec Huawei et ont exprimé leur volonté de renforcer cette coopération. Tous les participants ont convenu que la promotion de l’inclusion numérique à l’ère de l’IA nécessite des efforts conjoints de la part des gouvernements, des opérateurs, des organisations internationales et des entreprises.

À l’avenir, Huawei continuera à stimuler l’innovation dans les technologies de réseau rural, à renforcer la collaboration ouverte et à accélérer l’autonomisation des compétences numériques. Grâce à des actions concrètes, l’entreprise continuera à contribuer à un monde numérique plus équitable et plus durable.

