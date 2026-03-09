La Galaxy S26 Series arrive en Tunisie : précommandez-la et profitez du 512 GB au prix du 256 GB d’un an de garantie sur l’écran

Samsung Electronics annonce le lancement officiel en Tunisie de la nouvelle Samsung Galaxy S26 Series, une génération qui marque une évolution majeure de l’intelligence mobile.

Avec l’itération la plus avancée de Galaxy AI à ce jour, la série Galaxy S26 inaugure une expérience plus fluide, plus proactive et plus intuitive — où le smartphone ne se contente plus de répondre, mais comprend, anticipe et agit.

La précommande est ouverte du 26 février au 13 mars exclusivement sur www.galaxypreorder.tn, avec une offre exceptionnelle : les versions 512 GB sont proposées au prix des 256 GB pendant toute la durée de la campagne en plus d’une année entière de garantie offerte sur l’écran. Une opportunité limitée qui permet aux utilisateurs d’accéder à une capacité doublée sans coût supplémentaire.

Une intelligence qui s’adapte à vous

Avec la Galaxy S26 Series, Samsung franchit un cap dans l’intégration de l’intelligence artificielle. Galaxy AI devient plus contextuelle et plus personnalisée, réduisant les étapes entre l’intention et l’action.

La série propose un Privacy Display, conçu pour limiter les angles de vision et protéger les contenus affichés contre les regards indiscrets, renforçant ainsi la confidentialité dans les espaces publics.

La fonctionnalité Now Nudge propose des suggestions intelligentes en temps réel pour accompagner l’utilisateur dans son quotidien, qu’il s’agisse d’organiser sa journée, de partager un contenu ou de finaliser une tâche. L’expérience gagne en fluidité, sans interruption ni complexité.

L’Assistant Photo ouvre quant à lui une nouvelle dimension créative. Amélioration intelligente des images, ajustement d’éléments, transformation d’ambiance : l’édition devient accessible à tous, directement depuis la galerie. Complété par Studio Créative, un espace intégré dédié à la conception et à la personnalisation de contenus, Galaxy AI accompagne les utilisateurs de l’inspiration jusqu’au partage.

La série intègre également la technologie Nightography Video, optimisée par l’intelligence artificielle, permettant de capturer des vidéos lumineuses, nettes et détaillées même en très faible éclairage. Chaque scène nocturne gagne en clarté et en richesse de couleurs.

Plus qu’un ensemble de fonctionnalités, Galaxy AI agit comme un véritable moteur d’assistance personnel, capable de comprendre les usages et d’optimiser l’expérience en arrière-plan.

Galaxy S26 Ultra : la performance à son apogée

Proposé au prix de 5 999 dinars, le Galaxy S26 Ultra incarne l’expérience la plus complète de la gamme. Il est équipé de 12 GB de mémoire vive et disponible en 256 GB ou 512 GB, cette dernière version étant proposée au prix du 256 GB pendant la période de précommande.

Avec un poids de 214 g et des dimensions de 163.6 x 78.1 x 7.9 mm, il combine finesse, robustesse et ergonomie maîtrisée. Son processeur de nouvelle génération, soutenu par une Vapor Chamber élargie, assure un refroidissement optimisé et une exécution fluide des tâches les plus exigeantes, même en usage intensif (gaming, multitâche, création de contenu). Sa batterie optimisée accompagne les usages tout au long de la journée.

Son système photo, enrichi par l’intelligence artificielle, permet de capturer des images détaillées et lumineuses, puis de les sublimer instantanément grâce aux outils d’édition avancés intégrés.

Disponible en mauve, noir, blanc et gris, le Galaxy S26 Ultra affirme un design élégant et contemporain, fidèle à l’identité premium de la série Galaxy S.

Galaxy S26 : l’innovation dans un format équilibré

Proposé au prix de 3 999 dinars, le Galaxy S26 concentre l’essentiel de l’innovation Galaxy AI dans un format plus compact et léger. Avec 12 GB de mémoire vive et un stockage de 256 GB ou 512 GB (512 GB au prix du 256 GB pendant la précommande), il offre puissance et polyvalence au quotidien.

Pesant 167 g pour des dimensions de 149.6 x 71.7 x 7.2 mm, il séduit par son ergonomie et sa finesse, sans compromis sur la performance. Disponible dans les mêmes coloris – mauve, noir, blanc et gris – il s’inscrit dans la continuité esthétique premium de la gamme.

Avec la Galaxy S26 Series, Samsung ne présente pas simplement un nouveau smartphone. La marque affirme une vision : celle d’une technologie qui comprend son utilisateur, simplifie ses gestes et libère sa créativité, tout en protégeant ce qui compte le plus.

La précommande est ouverte du 26 février au 13 mars sur www.galaxypreorder.tn.

Une nouvelle ère Galaxy commence.

Communiqué