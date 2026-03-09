Le film À voix basse de la réalisatrice tunisienne Leyla Bouzid sélectionné au PCMMO 2026, après la Berlinale

Le nouveau film À voix basse (In A Whisper) de Leyla Bouzid figure en compétition officielle de la 21ᵉ édition du festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 2026, PCMMO, prévu du 25 mars au 12 avril 2026 à Paris.

Cette édition du PCMMO 2026 présentera 33 longs métrages, dont 12 avant-premières, ainsi qu’une dizaine de courts métrages issus de plusieurs pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. La programmation comprend également des rencontres, débats et événements culturels, renforçant le rôle du festival comme plateforme d’échanges autour du cinéma et de la création contemporaine.

La Tunisie occupe une place centrale dans cette 21ᵉ édition du festival. Plusieurs œuvres contemporaines y seront présentées, accompagnées d’un segment patrimonial consacré à la mémoire du cinéma tunisien.

La présence tunisienne sera également enrichie par le film “Têtes Brûlées” de Maja Ajmia Zellama, œuvre de la diaspora qui explore avec sensibilité l’adolescence à Bruxelles, entre deuil, quête d’identité et fractures culturelles.

Présenté en février lors de la 76ᵉ édition du Festival international du film de Berlin (Berlinale 2026), À voix basse explore les silences familiaux et les mémoires enfouies à travers le retour d’une jeune femme en Tunisie.

Ce troisième long métrage de fiction de Leyla Bouzid, d’une durée de 1h53, est coproduit par Unité (France) et Cinétéléfilms (Tunisie). Le film réunit une distribution internationale comprenant Hiam Abbass, Marion Barbeau, Eya Bouteraa, Feriel Chamari, Selma Baccar, Lassad Jamoussi, Younes Naouar, Karim Rmadi, Nedia Belhaj et Abdelkrim Bennani.

Il relate l’histoire suit Lilia, une trentenaire qui revient de Paris en Tunisie pour assister aux funérailles de son oncle. Dans la maison familiale, elle retrouve une famille qui ignore tout de sa vie parisienne. En cherchant à comprendre la mort soudaine de son oncle, Lilia se retrouve confrontée à des secrets familiaux profondément enfouis, dans un huis clos où cohabitent trois générations de femmes.

Focus Archives : un hommage au patrimoine cinématographique tunisien avec Focus Gabès

En parallèle des œuvres contemporaines, le festival propose un segment patrimonial intitulé ‘Focus Archives’, consacré à la mémoire cinématographique nationale. Ce programme, réalisé en partenariat avec Focus Gabès, Plaine Commune et le laboratoire L’Abominable, met en lumière des archives papier, audiovisuelles et photographiques comme des ressources vivantes dialoguant avec le cinéma actuel.

Trois films tunisiens emblématiques seront ainsi présentés dans le cadre de ce programme à savoir; Les Sabots en or de Nouri Bouzid (1989), Les Zazous de la Vague de Mohamed Ali Okbi (1992) et Insurrection de Jilani Saadi (2021).

Au-delà de la scène tunisienne, le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 2026 mettra également à l’honneur plusieurs réalisateurs de la région.

Le cinéaste marocain Hakim Belabbes, parrain de cette édition, présentera notamment son film ‘Un nid dans la chaleur’, une œuvre méditative sur l’exil et la filiation.

La programmation inclut également des productions libanaises et palestiniennes, parmi lesquelles ‘Et les poissons volent au-dessus de nos têtes’ de Dima El-Horr et ‘With Hasan in Gaza’ de Kamal Aljafari.

Déployé dans plusieurs salles parisiennes, le festival associe cinéma, arts visuels, musique et littérature, affirmant son rôle de passerelle culturelle entre les deux rives de la Méditerranée.

Née à Tunis en 1984, Leyla Bouzid est la fille du réalisateur tunisien Nouri Bouzid. Après avoir grandi dans la capitale tunisienne, elle s’installe à Paris en 2003 où elle étudie la littérature française à la Sorbonne, avant d’intégrer la prestigieuse école de cinéma La Fémis.

Elle s’est fait connaître à l’international avec son premier long métrage « À peine j’ouvre les yeux » (2015), présenté à la Mostra de Venise, qui a remporté plus de quarante prix dans le monde.

En 2021, elle confirme son talent avec ‘Une histoire d’amour et de désir’, sélectionné à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes.

Le film A voix basse de Leyla Bouzid sortira dans les salles tunisiennes à partir du 29 avril 2026, selon le distributeur Hakka Distribution.

