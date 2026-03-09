Météo en Tunisie : baisse de températures, pluies éparses et orageuses attendues

La Météo en Tunisie se caractérise par une baisse des températures lundi 09 mars 2026. Une brume matinale locale est constatée sur le nord avec des pluies éparses sur les côtes est.

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues à partir de cet après-midi, sur les régions est, puis concerneront progressivement le reste des régions, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique, publié, lundi, par l’INM.

Ces pluies seront parfois intenses, en fin de journée et au début de la nuit, notamment sur les gouvernorats de Zaghouan, Siliana, le Kef et ultérieurement sur les régions de Gafsa, Sidi Bouzid, Sfax et Gabès.

Les quantités les plus importantes varieront entre 20 et 40 mm avec des chutes de grêles et des vents forts, sous orages.

Un vent de secteur nord-est, soufflera relativement fort à localement fort prés des côtes est et sur le sud et sera faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée à moutonneuse dans le nord et agitée à localement très agitée sur le reste des côtes.

Les températures seront en baisse avec des maximales comprises entre 15 et 20 degrés dans le nord, le centre et localement le sud et entre 20 et 24 degrés dans le sud ouest et l’extrême sud.