Cybersécurité : Forum international I-PROTECT Senior V8 à Hammamet en mars 2026

La 8ème édition du Forum I-PROTECT Senior, un forum international sur la Cybersécurité, se tiendra du 22 au 24 mars 2026 au Nour Palace Resort & Thalasso, dans la ville de Hammamet.

Ce forum constitue un rendez-vous annuel réunissant une élite de spécialistes, d’experts, de chercheurs, d’universitaires, d’étudiants et de professionnels du domaine de la cybersécurité, dans le but d’échanger les expériences et de suivre les dernières évolutions scientifiques et technologiques dans ce secteur stratégique.

Placée sous le thème « Advancing Next-Gen Cybersecurity Through Intelligent Offensive and Defensive Capabilities », cette édition met l’accent sur les nouvelles approches de défense et d’attaque intelligentes dans le domaine de la cybersécurité.

Le programme prévoit notamment deux ateliers principaux adaptés au niveau des participants : un Advanced Track consacré à la cyberdéfense, abordant la détection intelligente des menaces, la gestion des incidents et les stratégies modernes de sécurité, ainsi qu’un Intermediate Track dédié à l’offensive security, axé sur les méthodologies offensives, la simulation d’attaques et les techniques de red-team.

Des communications scientifiques seront également présentées autour de thématiques clés telles que l’analyse des vulnérabilités assistée par l’intelligence artificielle, la détection d’anomalies, la modélisation des menaces, la criminalistique numérique, les architectures Zero Trust ou encore les approches inspirées du quantique pour l’évaluation des risques.

Le forum encouragera également les participants à soumettre des articles scientifiques originaux dans le domaine de la sécurité, de la protection des données et des systèmes numériques. Les travaux acceptés pourront être publiés sur la plateforme IEEE Xplore, via une conférence internationale associée.

En parallèle, l’événement proposera des défis techniques et des compétitions CTF (Capture The Flag) permettant aux participants de tester leurs compétences en cybersécurité, avec des prix et récompenses pour les meilleurs performances.

À travers cette initiative, I-PROTECT Senior V8 ambitionne de renforcer la recherche scientifique, de développer les compétences et de consolider la coopération entre les institutions académiques, les structures spécialisées et l’écosystème technologique en Tunisie et à l’international.

La 8ème édition du Forum I-PROTECT Senior est organisée par l’Agence nationale de la cybersécurité, en collaboration avec l’Université de Sfax et en partenariat avec plusieurs structures académiques et scientifiques, notamment IEEE Tunisia Section, le Centre de recherche en numérique de Sfax et l’Unité de cybersécurité de l’École nationale d’ingénieurs de Sfax, ainsi que plusieurs laboratoires de recherche spécialisés.

