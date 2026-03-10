LG InnoFest 2026 MEA marque son grand retour au Moyen-Orient et en Afrique

LG Electronics relance son InnoFest au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). Organisé à Abu Dhabi sous le thème « Innovation, Forward Together », après 7 ans d’interruption. L’événement a réuni plus de 250 partenaires et médias, confirmant l’engagement stratégique renforcé de LG envers la région.

Plateforme régionale emblématique lancée en 2013, LG InnoFest met en avant les innovations, technologies et orientations commerciales du groupe à travers une approche adaptée aux marchés locaux. L’édition 2026 MEA a souligné une stratégie de croissance équilibrée : consolider le leadership sur le segment premium tout en élargissant l’offre milieu et entrée de gamme pour répondre à la diversité des consommateurs de la région.

Parmi les temps forts figuraient les solutions d’entretien du linge alimentées par l’IA, intégrant les technologies AI Wash™ et AI Dry™, ainsi que les modèles phares WashCombo™ et WashTower™, conçus pour allier performance, efficacité énergétique et praticité. LG a également présenté ses dernières innovations cuisine, dont le réfrigérateur InstaView™ avec technologie AI Fresh™, ainsi que des fours et lave-vaisselle intelligents optimisant la cuisson et le nettoyage grâce à l’intelligence artificielle.

L’événement a également mis en lumière la vision « Zero Labor Home » à travers l’expérience immersive LG AI Home, propulsée par la plateforme ThinQ™, illustrant l’engagement de LG en faveur d’un habitat connecté, personnalisé et intuitif.

Suspendu après 2019 en raison de la pandémie mondiale, l'événement fait son retour cette année. Il débute dans la région Moyen-Orient et Afrique, avant d'être déployé progressivement en Amérique latine puis en Asie.

Suspendu après 2019 en raison de la pandémie mondiale, l’événement fait son retour cette année. Il débute dans la région Moyen-Orient et Afrique, avant d’être déployé progressivement en Amérique latine puis en Asie.

Avec LG InnoFest 2026 MEA, LG Electronics réaffirme sa volonté de proposer des solutions adaptées aux réalités locales, tout en construisant une croissance durable fondée sur l’innovation, la collaboration et la création de valeur à long terme dans la région.

