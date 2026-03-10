Livre ‘Si Le Kef m’était Conté’ de Najet Ghariani : un livre de contes pour redécouvrir Le Kef et son imaginaire

L’ouvrage de Najet Ghariani se présente comme une véritable invitation au voyage au cœur de Le Kef, au nord-ouest tunisien. Publié en 2026 par Alperdaws Edition, ce livre mêle souvenirs personnels, récits inspirés, mythes et légendes locales. Il propose une exploration du patrimoine culturel et de la mémoire collective de la région.

À travers une série de récits inspirés de souvenirs d’enfance, l’autrice tunisienne transporte le lecteur dans un univers riche en contes, mythes et légendes.

Plus qu’un simple lieu géographique ou un ensemble de monuments historiques, Le Kef apparaît dans ce livre comme un espace chargé d’imaginaire, où la mémoire collective et les traditions populaires façonnent une identité culturelle unique.

Contrairement à de nombreux écrivains qui commencent tôt leur parcours littéraire, Najet Ghariani s’est tournée vers l’écriture après une longue carrière professionnelle en tant que cadre supérieur dans l’administration.

Malgré cette entrée tardive dans le monde des lettres, son style et sa sensibilité ont rapidement séduit un large public, notamment sur les réseaux sociaux. Son écriture s’appuie sur une riche tradition orale longtemps sous-estimée, mais qui constitue pourtant un patrimoine culturel essentiel de la région du Kef.

À travers ses contes, l’autrice contribue ainsi à réenchanter l’image du Kef, en mettant en lumière ses histoires, ses légendes et ses richesses humaines. Son livre offre au lecteur une immersion dans un univers authentique, tout en donnant envie de découvrir cette région du nord-ouest de la Tunisie et son héritage culturel.

Par cette démarche, Najet Ghariani participe à la valorisation d’un patrimoine immatériel qui peut également devenir un véritable levier de développement culturel et touristique.

Une présentation suivie d’une séance de dédicace du nouvel ouvrage ‘Si le Kef m’était conté – Les Contes de l’Enchanteresse’ de Najet Ghariani est prévue mercredi 11 mars à 21h00 à la librairie Al Kitab de La Marsa. L’entrée est ouverte au public.

Tekiano