Météo en Tunisie : temps nuageux, pluies faibles attendues l’après-midi

La Météo en Tunisie indique un que des pluies éparses sur les côtes est sont attendues mardi 10 mars 2026, puis des nuages passagers sont visibles sur les autres régions. Une Brume matinale légère est constatée sur le nord ouest.

Les nuages deviennent progressivement plus denses dans l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre avec possibilité de pluies faibles, selon l’Institut national de la météorologie.

Vent de secteur est, relativement fort à localement fort prés des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable, et faible à modéré ailleurs.

Mer peu agitée à moutonneuse sur les côtes nord et agitée sur les côtes est à localement très agitée dans le golfe de Gabès.

Températures en légère baisse avec des maximales comprises généralement entre 15 et 19 degrés, aux alentours de 13 degrés sur les hauteurs du centre ouest et atteignant 22 degrés sur l’extrême sud.