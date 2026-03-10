Salon VivaTech Paris 2026 : appel aux startups et PME innovantes pour faire partie du pavillon tunisien

Le salon Viva Technology 2026, plus connu sous le nom VivaTech, s’impose comme le plus grand événement européen et un rendez-vous mondial dédié aux startups et à l’innovation technologique.

Dans le cadre de VivaTech Paris 2026, la Tunisie affirme son ambition d’intégrer pleinement l’écosystème mondial de l’innovation en lançant son Pavillon National au sein de l’espace Africa Tech Area.

Cette initiative vise à soutenir l’internationalisation des startups et PME tunisiennes en leur offrant une vitrine stratégique pour présenter leurs solutions technologiques et développer des partenariats à l’échelle mondiale.

Le pavillon tunisien sera ouvert aux entreprises innovantes capables de proposer des solutions technologiques disruptives, durables et à fort potentiel de croissance, informe le Centre de Promotion des Exportations CEPEX, qui lance un appel à participation.

Quelles startups tunisiennes peuvent participer au pavillon tunisien du VivaTech Paris 2026 ?

L’appel à participation s’adresse principalement aux startups et PME tunisiennes opérant dans les secteurs technologiques stratégiques, notamment :

– Intelligence artificielle et Data

– FinTech et digital banking

– GreenTech et technologies climatiques

– HealthTech et biotechnologies

– AgriTech et FoodTech

– Industrie 4.0 et Internet des objets (IoT)

– E-commerce et solutions digitales innovantes

Ces entreprises doivent développer des produits ou services technologiques capables de se déployer à l’international.

Les entreprises participantes pourront notamment rencontrer des investisseurs internationaux et fonds de capital-risque, présenter leurs solutions à des grands groupes technologiques, développer des partenariats B2B stratégiques; lever des fonds et renforcer leur visibilité.

Pour les startups tunisiennes, il s’agit d’une opportunité unique de positionner la Tunisie comme un hub d’innovation en Afrique et en Méditerranée.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un stand clé en main au sein du Pavillon National tunisien, situé dans l’espace Africa Tech Area, l’un des pôles les plus dynamiques du salon.

Les entreprises intéressées doivent soumettre leur formulaire de participation via la plateforme E-CEPEX et confirmer leur inscription par le paiement du forfait de participation. La deadline pour l’inscription et la confirmation du paiement est fixée au 30 mars 2026.

Les stands seront attribués selon le principe « premier payé, premier servi », en fonction de la date et de l’heure de dépôt du justificatif de paiement.

Le CEPEX se réserve également le droit de clôturer les inscriptions avant la date limite si le nombre maximal d’exposants est atteint.

VivaTech est organisé chaque année à Paris, il réunit les leaders mondiaux de la Tech, des investisseurs, des grandes entreprises, des incubateurs et des médias internationaux autour des technologies qui façonnent l’économie de demain.

L’édition 2026 devrait accueillir plus de 150 000 visiteurs, des milliers de startups venues de plus de 100 pays et plusieurs centaines de conférenciers internationaux. L’événement se tiendra au Paris Expo Porte de Versailles, l’un des plus grands centres d’exposition d’Europe.

Au programme : conférences sur l’intelligence artificielle, démonstrations technologiques, pitchs de startups, rencontres avec des investisseurs et partenariats internationaux. Les thématiques majeures de cette édition devraient porter sur l’IA générative, la transition écologique, la cybersécurité, la santé numérique et l’industrie 4.0.

Tekiano avec CEPEX