La Cité des sciences à Tunis organise le festival des sciences à Kasserine du 26 au 28 mars 2026

La Cité des Sciences à Tunis organise le festival des sciences à son antenne à Kasserine, du 26 au 28 mars courant à l’occasion de l’installation de la deuxième tranche des équipements scientifiques, notamment, un Planétarium numérique et un OpenLab. Ce festival aura pour Thèmes l’Astronomie, les Maths, la Physique, la Biologie moléculaire, et la Technologie, précise la CST dans son communiqué.

Cette antenne à Kasserine a fait l’objet de conventions de partenariat et de coopération avec différentes parties prenantes pour mener à bien ce projet, couvrant des espaces qui totalisent une superficie de 3000 m 2, ajoute la Cité des Sciences.

Ces partenariats avec le Gouvernorat de Kasserine, la société SERGAZ, la Société SEREPT et l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kasserine, ont contribué à l’implantation de cette antenne afin d’accueillir des équipements scientifiques et technologiques de pointe.

Le festival des sciences s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation et la diffusion de la culture scientifique et de l’innovation auprès des différentes catégories de la société, dans la région du Centre Ouest.

Cet évènement matérialise, en partie, l’ouverture et la synergie avec le système éducatif, l’enseignement supérieur et la RD&I via la création de passerelles de savoir dans la perspective de développer une culture scientifique nationale basée sur l’esprit collaboratif et la démarche participative, ainsi que la promotion de la science de proximité qui contribue au développement socio-économique durable de la Tunisie.

Au programme du festival des Sciences à Kasserine : Des visites guidées dans les expositions de l’Univers, Explora et Des ateliers scientifiques en Biologie Moléculaire, physique et astronomie et des démonstrations à l’OpenLab.

Durant les 3 jours, il y’aura également des spectacles astronomiques au planétarium numérique, une observation solaire, une soirée astronomique dédiée spécialement au système solaire, une conférence grand public et des observations du ciel par les télescopes.

La cité des sciences invite les étudiants, mes élèves et le grand Public à visiter les espaces d’animations à l’Antenne de Kasserine pour fêter ensemble cet évènement de Science et de Savoir.

Tekiano avec CST