Lancement du Prix des Jeunes Influenceurs Francophones en marge des Journées de la Francophonie 2026

La 1ère édition du Prix des jeunes influenceurs francophones en Tunisie sera lancée cette année informe l’institut français de Tunisie. Le Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF) en Tunisie a annonce le lancement officiel de cette toute première édition du Prix des jeunes influenceurs francophones en Tunisie.

Il s’agit là d’un concours inédit visant à célébrer la créativité numérique de la jeunesse tunisienne tout en mettant en lumière la vitalité de la langue française sur les réseaux sociaux, indique le Groupe des Ambassadeurs Francophones qui œuvre pour le rayonnement de la langue française et des valeurs de la Francophonie, en favorisant les échanges culturels et professionnels en Tunisie.

le Comité restreint du Groupe des Ambassadeurs francophones en Tunisie constitué de neuf Etats et gouvernement : Belgique, Burkina Faso, Canada, France, Sénégal, Suisse, République Tchèque et Fédération Wallonie Bruxelles.

Un pont entre créativité numérique et Francophonie

Inscrit dans une démarche de promotion du plurilinguisme et de la diversité culturelle, ce prix encourage les jeunes créateurs et créatrices de contenus à illustrer la richesse de la Francophonie en Tunisie.

Qu’ils soient sérieux, humoristiques, engagés ou purement créatifs, les contenus proposés doivent refléter les valeurs de dialogue et d’ouverture portées par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Le concours est ouvert à tous les jeunes talents remplissant les critères suivants; à savoir être de nationalité tunisienne, être âgé de 18 et 35 ans, disposer d’une communauté d’au moins 5 000 abonnés sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube.

Les candidats qui désirent postuler et remporte ce prix sont tenus de produire une vidéo originale de moins de 10 minutes, majoritairement en français (le sous-titrage est encouragé).

Pour participer, les candidats doivent publier leur contenu sur leurs réseaux sociaux au plus tard le 31 mars 2026.

Deux distinctions seront décernées aux gagnants de cette première édition, le Prix Influenceur francophone et le Prix Influenceuse francophone. Chaque lauréat recevra une récompense financière minimale de 1 000 DT, financée par l’Ambassade de France.

Le lancement officiel du Prix des Jeunes Influenceurs Francophones, cette initiative dédiée à récompenser la créativité et l’impact social des créateurs de contenu tunisiens de 18 à 35 ans, se fera samedi 14 mars à partir de 20h à l’Institut français de Tunisie, 20 avenue de Paris, à l’invitation des Ambassadeurs et Chefs de mission diplomatiques du Groupe des Ambassadeurs Francophones conjointement avec la Représentation de l’Organisation internationale de la Francophonie pour l’Afrique du Nord.

Ce lancement se fera lors de la soirée de lancement des Journées de la Francophonie, samedi au cours de laquelle seront présentées les activités des Journées de la Francophonie 2026.

Il sera suivi du spectacle ‘Ce que le ventre dit’ des artistes Lisette LOMBÉ et Marc NAMMOUR qui met en scène une exploration des relations hommes/femmes, de l’identité prolétaire et de l’espoir dans un mélange de slam et de rap. Il se déroulera dans la cour de l’Institut Français de Tunis.

Tekiano avec IFT