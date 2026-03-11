Météo en Tunisie : nuages passagers sur l’ensemble du pays

La météo en Tunisie se caractérisé par des nuages passagers sur l’ensemble du pays, mercredi 11 mars 2026. Ces nuages seront parfois plus denses sur les régions de l’est.

Quelques pluies sont prévues durant la nuit sur le reste des régions du nord et localement sur le centre.

Le vent soufflera du secteur est. Il sera relativement fort près des côtes et au sud, provoquant localement des tourbillons de sable, et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée sur les côtes nord et houleuse à agitée sur les côtes est.

Les températures resteront globalement stables. Les maximales oscilleront entre 16 et 21°C, avoisineront 14°C sur les hauteurs de l’ouest et pourront atteindre 24°C à l’extrême sud.