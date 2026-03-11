OMS Tunisie : attention aux risques de la déshydratation et aux boissons riches en caféine

L’Organisation mondiale de la santé OMS Tunisie a mis en garde en ce ramadan 2026, dans une capsule partagée sur sa page Facebook, contre le risque de déshydratation et les effets néfastes de la consommation de boissons contenant de la caféine.

Le caféine peut se trouver dans le café mais aussi dans les boissons gazeuses. Les consommer pendant l’iftar ou la rupture du jeune au Ramadan, peuvent augmenter la perte de liquides chez certaines personnes en raison de son effet diurétique, augmentant le risque de déshydratation et de soif.

L’Organisation OMS Tunisie a insisté sur l’importance de s’hydrater entre la rupture du jeune et le Shour, en buvant entre 8 et 10 verres d’eau, soulignant la nécessité de consommer suffisamment de liquides pour prévenir la déshydratation pendant les heures de jeûne.

Il est aussi conseillé de consommer des fruits et légumes riches en eau plutôt que des sucreries, tels que les concombres, les tomates et les pastèques, car ils contribuent à augmenter l’apport en liquides.

Les aliments liquides tels que la soupe peuvent contribuer à augmenter la quantité de liquides consommés pendant la soirée.

L’OMS Tunisie ajoute qu’il faut répartir la consommation d’eau entre l’iftar et le s’hour plutôt que de boire une grande quantité d’un seul coup.

Tekiano avec OMS Tunisie