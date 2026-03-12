Concours L’apprenant entrepreneur : lancement de la première édition

Les inscriptions pour la première édition du concours L’apprenant entrepreneur débutent lundi 16 mars et se poursuivront jusqu’au dimanche 5 avril 2026 annonce mercredi le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, lors d’une séance de travail.

Seront sélectionnées les meilleures idées de projets en collaboration avec l’Agence allemande de coopération technique. Les inscriptions se font exclusivement via le lien moubader.tn , selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Ce concours s’adresse aux apprentis de différents niveaux inscrits pour l’année de formation 2025-2026 dans les centres de formation professionnelle relevant de l’Agence tunisienne pour la formation professionnelle en Tunisie qui ont exprimé leur volonté de participer au concours, soit 81 centres répartis dans différentes régions du pays.

Au cours de la première phase de sélection, les trois meilleures idées de projets seront sélectionnées au niveau de chaque centre de formation professionnelle participant, après avoir assuré l’accompagnement et l’encadrement des candidats et les avoir aidés à améliorer et à affiner leurs idées de projets.

La phase régionale des demi-finales sera ensuite organisée, dans le cadre de laquelle un accompagnement personnalisé sera assuré au profit des 60 meilleurs projets sélectionnés parmi les 243 projets proposés.

Lors de la finale, prévue fin juin 2026, les 20 meilleures idées de projets au niveau national seront récompensées.

Tekiano avec Communiqué