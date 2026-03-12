Pokémon Pokopia : le jeu-vidéo qui cartonne et fait monter les actions de Nintendo en flèche

Pokémon Pokopia explose les compteurs depuis son lancement récent, attirant des millions de fans avec son concept innovant de simulation de vie. Ce dérivé inattendu de la licence Pokémon séduit par son mélange unique de construction et de cosy gaming.

Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie développé par Game Freak et Omega Force (Koei Tecmo). Ce dernier spin-off de la franchise Pokémon bouscule les codes de la simulation de vie et amène le joueur à incarner un Métamorph chargé de terraformer des biomes, construire des habitats et attirer des Pokémon sur une île déserte.

Lancé le 5 mars 2026, Pokémon Pokopia s’impose déjà comme le premier titre à ne pas rater de la Nintendo Switch 2. En seulement quatre jours de commercialisation, le jeu a franchi la barre symbolique des 2,2 millions d’unités vendues dans le monde, dont un million sur le seul archipel du Japon.

Inspiré de célèbres jeux-vidéos comme Animal Crossing, Dragon Quest Builders et Minecraft, il propose un gameplay relaxant axé sur la construction, la capture et la personnalisation en solo ou multijoueur jusqu’à 4 joueurs.

Le gameplay puise son inspiration dans des références comme Animal Crossing ou Dragon Quest Builders, reposant sur un équilibre entre construction, capture et personnalisation.

Le titre utilise le Katana Engine pour un rendu fluide à 60 FPS sur Nintendo Switch 2, avec une esthétique cubique mignonne et des mécaniques de gestion des fluides efficaces.

Pokémon Pokopia affiche un Metascore de 88/100 sur Metacritic, le plus élevé de l’histoire de la franchise Pokémon, surpassant Pokémon Y. GamesRadar+ lui donne 4,5/5 pour son “mélange brillamment bizarre”, tandis que les testeurs saluent les mécaniques bien pensées, la narration soignée et le multijoueur fluide.

Le succès ne se limite pas aux consoles; l’annonce de ces chiffres a immédiatement fait bondir l’action Nintendo en Bourse. En se positionnant face à des géants du secteur comme Palworld ou Minecraft, Pokopia réussit l’exploit d’intégrer les mécaniques de “farming multijoueur” tout en préservant l’ADN de la marque.

Pokémon Pokopia est une exclusivité Nintendo Switch 2, nécessitant 10 Go d’espace pour l’installation via carte clé physique ou téléchargement eShop. Les précommandes ont démarré en novembre 2025,et le jeu est déjà en rupture de stock dans de nombreux magasins.

Le succès de ce nouveau jeu-vidéo de Nintendo s’explique par son innovation, après 30 ans, Pokémon se réinvente en “Poké-miracle cosy” accessible, pile au lancement de la Switch 2, avec un genre en vogue (cozy games).

Il surprend par sa qualité, son multijoueur et son potentiel addictif, ravissant fans et novices via réseaux sociaux et critiques unanimes. Ce titre propulse la franchise vers de nouveaux horizons, avec des mises à jour promises pour maintenir cette dynamique.

I.D.