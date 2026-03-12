Zaghouan : Le centre Amal pour le traitement des addictions à Jebel Oust rouvre ses portes après rénovation

L’Organisation internationale pour les migrations, OIM en Tunisie, a annoncé l’inauguration du centre Amal pour le traitement des addictions, situé à Jebel Oust, dans le gouvernorat de Zaghouan, après l’achèvement de travaux de rénovation réalisés en partenariat avec le Ministère de la Santé.

Selon un communiqué de l’OIM, les travaux ont concerné plusieurs espaces du centre, notamment la réception, les bureaux administratifs, les cuisines ainsi que le terrain de football.

Les équipements nécessaires aux activités quotidiennes ont également été renouvelés, grâce à un financement du Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

La rénovation du centre permettra d’offrir des soins spécialisés dans de meilleures conditions d’accueil pour les patients. Dans ce contexte, le directeur général de la santé au ministère de la Santé, Walid Naija, a souligné que cette réhabilitation constitue une étape importante pour renforcer la capacité du système de santé à fournir des services efficaces et de qualité.

De son côté, la cheffe de mission adjointe de l’OIM en Tunisie, Cécile Rion, a affirmé que l’inauguration du centre Amal reflète l’engagement des partenaires nationaux et internationaux à construire un système de santé plus inclusif garantissant l’accès aux soins pour tous les Tunisiens.

Ces améliorations renforcent la capacité globale de l’établissement à fournir des services de santé de qualité, garantissent de meilleures conditions d’accueil pour les patients, soutiennent des interventions thérapeutiques améliorées qui renforcent l’autonomie et le rétablissement des patients.

Le centre Amal est le principal établissement public de désintoxication et de traitement des addictions en Tunisie. C’est un espace dédié à l’éducation, la prévention et la traitement de la toxicomanie située à Djebel El Oust. Il offre à ses patients un sevrage rapide et un suivi psychologique.

Tekiano avec OIM