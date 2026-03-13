Bayer réaffirme son engagement aux côtés des agriculteurs tunisiens pour une agriculture durable et performante

A l’occasion d’une table ronde réunissant des représentants des médias, Bayer a présenté sa division Crop Science ainsi que sa vision pour une agriculture tunisienne plus durable, plus résiliente et plus compétitive, articulée autour de trois piliers : la performance agronomique, la préservation des ressources naturelles et la viabilité économique.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la présence de l’entreprise en Tunisie, où Bayer est implantée depuis trois décennies à travers sa Division Crop Science.

Un engagement régional fort, au service de la durabilité et de la résilience

Face aux défis majeurs auxquels font face les pays d’Afrique du Nord : pression sur l’eau, changement climatique, besoins accrus de productivité, Bayer mise sur une approche intégrée combinant pratiques durables, accompagnement technique et déploiement progressif d’outils numériques.

Amina L’Kima, Directrice Générale & North Africa Commercial Lead – Crop Science a déclaré : « En Afrique du Nord, les agriculteurs font face à des défis structurels majeurs qui exigent des solutions durables et adaptées. Notre responsabilité, en tant qu’acteur engagé depuis plusieurs décennies dans la région, est de favoriser le dialogue, d’accompagner la montée en compétence et de soutenir un modèle agricole capable de résister aux pressions climatiques tout en créant de la valeur pour les filières. Notre engagement en Tunisie s’inscrit pleinement dans cette ambition régionale. »

Cette vision se traduit par des actions concrètes en Tunisie, au plus près des besoins du terrain, avec des initiatives s’appuyant sur le transfert de connaissances, l’adaptation des pratiques et un accompagnement de proximité.

Un investissement humain constant : formation, terrain et proximité

Le renforcement des compétences est un axe majeur : chaque année, environ 2 000 agriculteurs et professionnels sont formés aux bonnes pratiques agricoles, à la sécurité d’utilisation et à la protection de l’environnement.

Le programme « Safe Use Ambassador », dédié aux étudiants d’écoles et d’instituts agronomiques, crée un réseau de jeunes relais capables d’accompagner et de sensibiliser les agriculteurs directement sur le terrain.

Des partenariats solides avec les acteurs du secteur agricole en Tunisie

Bayer collabore de longue date avec des institutions de formation et de recherche, dont l’INAT, afin de soutenir la recherche appliquée, l’expérimentation et la formation de la prochaine génération de professionnels agricoles.

L’entreprise contribue également aux initiatives de « CropLife Tunisie et CropLife Africa Middle East », notamment en matière de stewardship, de bonnes pratiques et de gestion responsable des intrants.

Hanen Chebaane, Représentante du bureau Bayer en Tunisie & Sales operation Liaison Tunisia a souligné / « Depuis 30 ans, Bayer fait partie de l’écosystème agricole tunisien. Notre priorité est d’être aux côtés des agriculteurs : sur le terrain, dans la formation, dans l’accompagnement technique, et dans l’adoption progressive de pratiques plus durables.

Les partenariats que nous développons avec les instituts, les universités et les organisations professionnelles renforcent notre capacité à contribuer concrètement à la durabilité et à la performance du secteur. »

Le digital comme levier de transformation du secteur

Les services numériques développés par Bayer : analyse de données, imagerie, outils d’aide à la décision, sont progressivement adaptés aux conditions tunisiennes afin d’optimiser :

l’irrigation,

la fertilisation,

la planification des interventions,

la gestion des risques climatiques.

Ces technologies, testées dans d’autres pays et ajustées localement, visent à améliorer les performances agricoles tout en réduisant l’impact environnemental. À horizon 2030, Bayer ambitionne de proposer des services digitaux accessibles à l’ensemble des exploitations agricoles.

À propos de Bayer

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et l’agriculture. En adéquation avec sa mission “Health for all, Hunger for none,” les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux défis d’une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien. Créant de la valeur par l’innovation et la science, Bayer s’engage fortement en matière de développement durable et adopte une conduite transparente et responsable de ses activités.

La marque Bayer est synonyme de confiance, de fiabilité et de qualité dans le monde entier. En 2025, Bayer comptait environ 88 000 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 45,6 milliards d’euros. Le Groupe a consacré 5,8 milliards d’euros à la R&D. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bayer.com.

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