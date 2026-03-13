Météo en Tunisie : pluies éparses sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies éparses concerneront l’après-midi du vendredi 13 mars 2026 plusieurs régions du nord, du centre et localement le sud, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des brouillards locaux sont constatés le matin avec des nuages parfois denses sur les régions côtières du nord. Le vent est de secteur nord-ouest au nord et au centre et de secteur est au sud, relativement fort près des côtes nord et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer est agitée à très agitée au nord et onduleuse dans le reste des côtes. Les températures sont comprises entre 15 et 19° dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 20 et 23° dans le reste des régions.