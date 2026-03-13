Ramadan 2026 : les génériques des feuilletons tunisiens Hayat et Bab LeBnet signés Karim Thlibi séduisent les téléspectateurs

Durant la première quinzaine du mois de Ramadan, deux productions télévisées diffusées sur la télévision tunisienne, la Watania 1, se distinguent autant par leur narration que par leurs génériques musicaux originaux.

Le feuilleton Hayat, réalisé par Kays Mejri (réalisateur du film Barzakh), et le sitcom Bab LeBnet, signé Zied Litayem, ont fait le choix d’une signature sonore inhabituelle qui attire l’attention des téléspectateurs et les intriguent.

Les deux génériques se caractérisent par une fusion musicale originale, mêlant des sonorités proches de la musique celtique à des accents spirituels inspirés du soufisme. Cette musique oscille entre influences celtiques, soufies et asiatiques.

Certaines tonalités évoquent également les univers musicaux d’Asie du Sud, notamment ceux de l’Inde ou du Pakistan. Ce mélange crée une atmosphère à la fois mystérieuse, immersive et entraînante, qui suscite curiosité et interrogations et provoque une immersion quasi directe dans une épopée lointaine.

Même si les paroles des deux introductions restent difficilement compréhensibles, la musique agit comme une véritable invitation au voyage. Les mélodies, douces et envoûtantes, plongent l’auditeur dans un univers presque mythique, rappelant les contes et légendes d’autrefois. Cette ambiance sonore contribue à installer une dimension narrative qui prépare le spectateur à l’univers des séries.

Derrière ces créations musicales se trouve le compositeur et musicien tunisien Karim Thlibi. Les génériques des feuilletons tunisiens Hayat et Bab Bnet diffusés sur la Watania 1 portent ainsi la signature du même artiste, connu pour son goût pour les expérimentations sonores et la fusion des styles musicaux.

Pour ces projets, Karim Thlibi s’est entouré de plusieurs artistes avec lesquels il collabore régulièrement, notamment Saber Radhouani, Sirine Harabi et Hsin Benmiloud et plusieurs autres ainsi qu’à un ensemble orchestral dirigé par Haithem Gudiri, contribuant à donner aux génériques une identité artistique singulière.

Karim Thlibi est un auteur, compositeur, violoniste et chercheur tunisien de renommé Il s’est spécialisé dans la musique psychodramatique, les bandes originales et les orchestrations contemporaines. Il fait souvent appel à des voix distinguées et ses compositions se démarquent par leurs caractères sans frontières.

L’empreinte artistique de Karim Thlibi est clairement perceptible dans ces compositions. L’auteur du spectacle Imagine,sorti en plusieurs versions, s’est en effet illustré par une approche créative qui privilégie l’évasion musicale et le mélange des cultures. Cette vision permet de placer ses œuvres dans une dimension universelle, dépassant les frontières musicales traditionnelles. Une signature artistique qui parle toutes les langues.

Générique du feuilleton Hayet de Kays Mejri : https://www.youtube.com/watch?v=TKrBAG67PTA&list=RDTKrBAG67PTA&start_radio=1

Générique feuilleton Bab LeBnet de Foued Litaeim : https://www.youtube.com/watch?v=u8fkehjPB9o

Grâce à cette fusion entre traditions et influences internationales, les génériques de Hayat et Bab LeBnet participent à renouveler l’identité sonore des productions télévisées tunisiennes diffusées pendant le Ramadan, tout en offrant au public une expérience musicale originale et immersive.

Sara Tanit