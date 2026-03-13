Zakat el Fitr 2026 : le montant fixé par le mufti de la république tunisienne

Le Mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud a annoncé dans un communiqué partagé jeudi 12 mars 2025, que le montant de la Zakat el Fitr 2026 correspondant à l’an 1447 de l’Hégire est fixé à deux dinars (2000 millimes).

La Zakat el Fitr est une aumône obligatoire qui doit être donnée, au plus tard, avant la prière de l’Aid el Fitr, au lever de soleil. Il est également possible de s’acquitter de cette aumône un ou deux jours avant l’Aid el Fitr ou Aid Sghir.

Cette aumône est obligatoire pour tout musulman. Elle est destinée aux nécessiteux et doit être versée pour chaque membre de la famille, y compris les enfants et les personnes à charge.

Tekiano