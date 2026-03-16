Décès du journaliste Jamal Rayyan, figure historique d’Al Jazeera Arabic

Le journaliste et présentateur Jamal Rayyan, l’un des visages les plus emblématiques de la chaîne Al Jazeera Arabic, est décédé, dimanche 15 mars 2026, à l’âge de 73 ans. Il était connu pour avoir été le premier présentateur à apparaître à l’écran lors du lancement de la chaîne, il y a peu près trois décennies.

Le célèbre journaliste palestinien Jamal Rayyan, né le 23 août 1953 à Tulkarem, en Cisjordanie et détonant la nationalité jordanienne, part en mettant fin à une carrière journalistique de plus de cinquante ans marquée par la couverture d’événements majeurs sur la scène internationale et dans le monde arabe.

Il a débuté sa carrière en 1974 à la télévision jordanienne et à rejoint par la suite plusieurs institutions internationales comme la BBC, Emirates TV, et la radio sud-coréenne. Au sein d’Al Jazeera, qu’il a intégré en 1996, il a suivi et analysé plusieurs crises et conflits importants, dont les guerres menées par les États-Unis en Afghanistan et en Iraq, ainsi que les bouleversements politiques du printemps Arabe.

Grâce à son professionnalisme, sa rigueur journalistique et son style sobre, Jamal Rayyan s’est imposé comme l’une des figures les plus respectées du paysage médiatique arabe. Pendant des décennies, il a contribué à façonner l’identité éditoriale d’Al Jazeera Arabic et à renforcer sa crédibilité auprès de millions de téléspectateurs à travers le monde.

Paix à son âme.

Tekiano