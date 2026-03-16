La Star Canadienne Bryan Adams pour la première fois en Tunisie au Théâtre antique de Dougga

Bryan Adams, se produit en Tunisie dans le cadre d’un concert faisant partie de sa tournée mondiale en 2026, qui comprend plusieurs dates en Amérique, en Afrique et en Europe. Le chanteur canadien se produira samedi 2 mai 2026 au Théâtre antique de Dougga, dans le cadre du Festival international de Dougga qui célèbrera cette année sa 50e édition.

L’ambassade du Canada en Tunisien précise qu’il s’agit de la première participation de L’icône du rock des années 1980 et 1990, dans le cadre de ce festival organisé chaque été sur le site archéologique de Dougga.

Au programme figurent plusieurs titres emblématiques du répertoire de l’artiste à l’instar de (Everything I Do) I Do It For You, Summer of ’69, Heaven, Have You Ever Really Loved a Woman et plein d’autres.

Cette programmation s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à “renforcer les échanges culturels entre le Canada et la Tunisie”, lit-on encore sur la publication partagée par l’ambassade du canada en Tunisie sur sa page Facebook.

Les billets du concert de Bryan Adams en Tunisie sont en vente sur le site teskerti.tn et son déjà en sold out pour les billets du First release écoulés au prix de 190 dt. Les fans de Bryan Adams auront toujours la possibilité de se procurer des billets propose au Second release à 225 dt.

Il propose danse le cadre de cette tournée mondiale, le spectacle acoustique Bare Bones Tour, style unplugged, en solo, un format reposant sur une interprétation épurée de son répertoire, dans lequel il se produit principalement à la guitare, accompagné du pianiste Gary Breit.

Bryan Adams, né en 1959 à Kingston, Ontario (Canada), est un chanteur, guitariste et photographe qui a vendu plus de 100 millions d’albums et remporté des Oscars, Grammys. Sa carrière s’étend sur près de quatre décennies.

Tekiano