La startup tunisienne WildyNess remporte le prestigieux TO DO Award 2026 à l’ITB Berlin

La startup tunisienne WildyNess, qui révolutionne le tourisme local, vient de décrocher une distinction internationale majeure en remportant le prix TO DO Award lors du salon ITB Berlin, l’un des plus grands événements mondiaux dédiés au tourisme.

Cette récompense, attribuée par l’Institute for Tourism and Development, (ITD), une organisation internationale axée sur le tourisme durable et inclusif et le développement communautaire.

Elle promeut des initiatives innovantes qui intègrent le tourisme responsable pour générer des revenus locaux et préserver les patrimoines culturels et naturels, notamment dans les pays en développement.

WildyNess, une startup tunisienne qui valorise le tourisme local

La plateforme travel-tech WildyNess s’est distinguée grâce à son modèle innovant visant à connecter les voyageurs à des expériences authentiques gérées par des communautés locales. L’objectif de la startup est de promouvoir un tourisme plus durable, tout en soutenant l’économie locale et les micro-entreprises.

Lors de la cérémonie organisée sur la Green Stage du salon ITB Berlin, le cofondateur et PDG Achraf Aouadi a partagé son émotion : “Il y a trois ans, j’étais impressionné par l’ampleur de ce salon. Aujourd’hui, recevoir ce prix confirme notre vision : l’avenir du voyage ne repose pas sur le volume, mais sur l’authenticité et l’impact.”

Le dirigeant a également salué l’engagement de son équipe, notamment Dorra Bourguiba, Senior Project Manager, et Sadok Ben Hamida, Operations Manager, pour leur contribution déterminante au développement de la plateforme.

Cette distinction internationale arrive à un moment clé pour la startup tunisienne. En seulement quelques années, WildyNess a réussi à atteindre 300 000 dollars de ventes organiques, sans recourir au marketing payant.

La cofondatrice Rym Bourguiba explique que la plateforme répond à un besoin réel du marché : “Près de 80 % des voyageurs recherchent des activités locales en ligne, mais seulement 5 % des prestataires sont réellement réservables sur internet. Notre mission est de numériser l’âme du tourisme tunisien.”

Pour soutenir son développement, la startup a récemment bouclé une levée de fonds pré-seed menée par Bridging Angels et African Diaspora Network, confirmant l’intérêt croissant des investisseurs pour les solutions innovantes dans le tourisme durable.

Une ambition régionale après la reconnaissance internationale

Le jury du TO DO Award a particulièrement salué le modèle B2B2C de WildyNess, qui permet de co-créer des expériences touristiques avec plus de 100 micro-entreprises locales. Ce système contribue à renforcer l’impact économique du tourisme dans les régions tout en offrant aux voyageurs des activités uniques et authentiques.

Forte de cette reconnaissance internationale et de nouveaux financements, la startup tunisienne ambitionne désormais d’accélérer son expansion à l’international, notamment en Algérie, en Arabie Saoudite, à Oman et aux Émirats arabes unis.

Cette récompense obtenue à l’ITB Berlin, le plus grand salon professionnel mondial du tourisme. Organisé annuellement en mars à Berlin par Messe Berlin, réunissant plus de 10 000 exposants de 180 pays et attirant environ 180 000 visiteurs, principalement des professionnel, confirme ainsi la place croissante de la Tunisie dans l’écosystème mondial de la travel-tech et du tourisme durable.

La Startup tunisienne WildyNess à été fondée en 2021 par Achraf Aouadi et Rym Bourguiba. C’est une startup labellisée par le gouvernement, dédiée au tourisme durable et propulsée par Wander Captain. En exploitant la technologie pour co-développer des activités de voyage immersives, WildyNess met en valeur le patrimoine naturel et culturel tout en générant un fort impact social pour les communautés locales.

Tekiano