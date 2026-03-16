Match EST vs Al Ahly : où regarder le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF du 15 mars 2026?

Le Match EST vs Al Ahly se joue dimanche 15 mars 2026, un match aller comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique CAF. Le match de l’espérance de Tunis vs Al Ahly Al Masri se joue à partir de 22h au stade Hamadi Agrebi de Radès.

L’espérance sportive de Tunis, doyen des clubs tunisiens a déjà remporté cette compétition à quatre reprises. Il affronte Al Ahly SC, détenteur du record du titres avec 12 sacres. Le match sera arbitré par le Sénégalais Issa Sy, assisté de Djibril Camara et Nouha Bangoura. Abdallah Diouf sera le quatrième arbitre.

En cas de qualification pour les demi-finales, l’Espérance Sportive de Tunis affrontera le vainqueur de la double confrontation opposant Mamelodi Sundowns à Stade Malien. Le match aller se jouera en Tunisie et le retour soit à Pretoria, soit à Bamako.

Vous pouvez regarder Match EST vs Al Ahly sur la chaine Tunisienne Watania 1, beIN Sports Ar 2 (MENA) et beIN Sports Max 7 (France). Le streaming du Match EST vs al Ahly est accessible sur le site de beinsports.

Tekiano