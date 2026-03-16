Météo en Tunisie : pluies éparses et temporairement orageuses sur plusieurs régions

La Météo en Tunisie se démarque par un temps nuageux sur la plupart des régions avec des pluies éparses, lundi 16 mars 2026, et temporairement orageuses sur les régions nord et ouest, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations concerneront, en fin de journée et au cours de la nuit, les régions Est et seront intenses, essentiellement, dans la région du nord-ouest avec des chutes de grêle.

Le vent soufflera de secteur nord-ouest fort à très fort près des côtes et sur les hauteurs et relativement fort ailleurs.

La mer sera très agitée à houleuse. Les températures seront stationnaires et les maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés et aux alentours de 12 degrés sur les hauteurs.