Zakat al Fitr 2026 : versez là via CB en ligne à l’association SOS Villages d’enfants Tunisie

Il est possible de verser Zakat Al Fitr 2026 à l’association SOS Villages d’enfants Tunisie par carte bancaire cette année directement sur le site web de l’association. Le service SMS adopté pendant les années précédentes n’a pas été activé en 2026, mais tout le monde peut se rendre sur le site sosve.tn pour verser la Zakat Al Fitr.

Pour les 9 750 enfants et jeunes accompagnés par SOS Villages d’Enfants Tunisie, la fête de l’Aid Al Fitr, est aussi l’occasion de vivre un moment spécial : porter une nouvelle tenue, se sentir pleinement dans la joie de l’Aïd et créer de beaux souvenirs.

Grâce à votre générosité, vos dons et votre Zakat El Fitr, nous pouvons offrir à chaque enfant ce moment de bonheur, indique l’association dans son communiqué. Votre Zakat est une source de bienfait et de joie pour nos enfants!

Il est aussi possible de faire un don en ligne sur le même site via le lien https://www.sosve.tn/ , offrir une keswa ou une tenue de l’Aïd et illuminer la journée d’un enfant.

Tekiano