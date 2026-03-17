Aïd al Fitr 2026 : 3 jours de congé pour les fonctionnaires en Tunisie

La présidence du gouvernement tunisien annonce qu’à l’occasion de la fête de l’Aïd al Fitr, les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif bénéficieront de trois jours de congé, les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 mars 2026.

Les horaires administratifs d’hiver reprendront à partir du lundi 23 mars 2026, selon le communiqué du ministère, pour se poursuivre jusqu’au mardi 30 juin 2026 comme suit:

– Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 ,

de 13 h 30 à 17h 30.

– Le vendredi : de 8 h à 13 h ,

de 14 h 30 à 17 h 30.

Tekiano