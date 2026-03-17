Météo en Tunisie : pluies denses sur plusieurs régions

La Météo en Tunisie affiche des nuages denses avec des pluies éparses sur le nord et localement le centre, mardi 17 mars 2026, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie(INM).

Ces précipitations seront temporairement orageuses et parfois intenses sur les régions côtières Est avec des chutes locales de grêle.

Le vent soufflera de secteur nord fort près des côtes, au centre et sur les hauteurs avec une vitesse dépassant temporairement 70 km/h sous forme de rafales et relativement fort ailleurs.

La mer sera très agitée et localement houleuse sur les côtes Est. Les températures maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés dans le nord et sur les côtes Est et oscilleront entre 19 et 25 degrés ailleurs.