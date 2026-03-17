Novatis : comment une agence web construit son propre écosystème technologique

À l’heure où l’intelligence artificielle générative, la cybersécurité et les nouvelles exigences de performance web redéfinissent les standards du numérique, la simple maîtrise des CMS traditionnels ne suffit plus.

Les entreprises ne cherchent plus seulement des sites web, mais de véritables plateformes digitales capables de s’intégrer à des systèmes d’information complexes.

Dans ce contexte, l’agence web Novatis, présente entre la Tunisie et la France depuis 2009, a fait un choix technologique clair : développer progressivement son propre écosystème logiciel et infrastructurel afin de maîtriser l’ensemble de la chaîne technique.

De l’agence web à l’éditeur de solutions

Depuis sa création, Novatis cultive une culture d’ingénierie forte. Plutôt que de dépendre exclusivement d’outils tiers, l’équipe d’ingénieurs a progressivement développé ses propres briques technologiques pour répondre aux besoins de projets complexes.

L’exemple le plus emblématique est Bison, un ERP et CRM développé en mode SaaS. Utilisé depuis 2016 par des groupes industriels internationaux, cet outil permet de centraliser la gestion des processus métiers, la relation client et l’analyse de données opérationnelles.

Une nouvelle version de la plateforme est actuellement en cours de développement afin d’intégrer des modules d’intelligence artificielle destinés à automatiser certaines tâches d’analyse et à optimiser les flux de travail.

Maîtriser l’infrastructure : un enjeu stratégique

Pour l’équipe technique de Novatis, la performance d’une plateforme digitale ne dépend pas uniquement du code applicatif. L’infrastructure joue un rôle déterminant.

C’est dans cette logique qu’a été développée NovaHoster, une solution d’hébergement web conçue pour les projets professionnels exigeants. L’infrastructure gère aujourd’hui plus de 6 000 sites web et repose sur des serveurs répartis entre la France, l’Allemagne et le Canada.

Cette architecture permet d’assurer une haute disponibilité, des performances optimisées pour les Core Web Vitals, et une conformité stricte aux réglementations européennes sur la protection des données.

Cette maîtrise de l’infrastructure permet également aux équipes de développement d’optimiser directement les architectures applicatives en fonction des contraintes de performance. Les projets e-commerce à fort trafic ou les applications métiers critiques peuvent ainsi bénéficier d’environnements dédiés, configurés spécifiquement pour leurs besoins techniques, ce qui réduit fortement les problèmes de scalabilité et de latence.

Ingénierie sur mesure pour les projets complexes

Au-delà de ses outils SaaS et de son infrastructure cloud, l’équipe d’ingénieurs de Novatis intervient également sur le développement de modules spécifiques pour les principaux CMS du marché, notamment PrestaShop et WordPress.

Grâce à son expertise sur PrestaShop et ses développements sur mesure autour de ce CMS, Novatis a également accompagné de nombreux commerçants tunisiens dans le lancement de leurs plateformes e-commerce, leur permettant de structurer leur activité digitale sur des bases techniques solides.

Lorsque les plugins existants ne suffisent pas, l’agence développe des solutions sur mesure : simulateurs de configuration produits, intégrations API avec des systèmes ERP externes, ou encore modules logistiques adaptés à des flux e-commerce complexes.

Cette capacité d’ingénierie permet aujourd’hui à Novatis d’intervenir sur des projets techniques exigeants. Parmi les réalisations notables figurent notamment des plateformes e-commerce internationales, dont la Samsung Brand Shop, ainsi que des applications métiers déployées au Moyen-Orient.

Un modèle d’agence technologique

En construisant progressivement son propre écosystème logiciel, Novatis démontre qu’une agence web peut évoluer vers un modèle hybride mêlant ingénierie logicielle, infrastructure cloud et développement SaaS.

Grâce à cette organisation entre la Tunisie et la France, Novatis intervient aujourd’hui comme agence web basée entre Tunis, Sfax et Paris, accompagnant des entreprises dans leurs projets digitaux internationaux.

Avec plus de 2 000 projets réalisés, dont près d’un tiers à l’international, l’entreprise illustre l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs technologiques capables de rivaliser avec des agences internationales sur des projets digitaux complexes.

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Novatis : Agence web présente entre la Tunisie et la France depuis 2009

Site Tunisie : https://www.novatis.tn

Site Europe : https://novatis.agency

Communiqué