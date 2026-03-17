Saison Méditerranée 2026 : une place de choix à la Tunisie en France avec plusieurs programmes

La Saison Méditerranée 2026 se déroulera du 15 mai au 31 octobre 2026 partout en France, avec Marseille comme ville d’ouverture, pour célébrer la richesse et la créativité des cultures des pays du bassin méditerranéen dont la Tunisie. Cette initiative est mise en œuvre par l’Institut français, sous l’impulsion du Président de la République française.

Cette grande séquence pluridisciplinaire proposera plus de 200 rendez-vous – expositions, spectacles, concerts, résidences, rencontres professionnelles, temps de débat – conçus en étroite collaboration avec des partenaires des deux rives en provenance d’Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte et Liban, lit-on dans le dossier de presse partagé par l’ambassade de France en Tunisie.

Au programme : jeunesse et mobilités, récits et mémoires partagés, transition écologique et sociale, innovation artistique et numérique, autant de fils rouges qui inviteront le public à porter un regard renouvelé sur la Méditerranée.

En s’appuyant sur un réseau de projets labellisés, co-construits avec des institutions de l’ensemble du bassin méditerranéen et en particulier avec la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, le Liban et l’Égypte, la Saison Méditerranée 2026 ambitionne de faire de cet espace un territoire vivant de circulation des œuvres, des artistes et des idées.

Deux appels à projets ont suscité plusieurs centaines de manifestations d’intérêt de la part d’artistes et d’institutions culturelles ; parmi elles, 101 concernaient un partenariat avec la Tunisie. Au total, 29 projets seront labellisés « Saison Méditerranée 2026 », sans compter les initiatives qui émergent déjà de ces coopérations.

Tout au long de l’année 2026, des programmations accorderont une place de choix à la Tunisie en France, parmi lesquelles :

– Un focus chorégraphique dans le cadre de June Events à l’Atelier de Paris, en lien avec l’association Al Badil,

– Une exposition d’art contemporain à la Gare Saint-Sauveur de Lille, sous le commissariat d’Olfa Feki, mettant à l’honneur une dizaine d’artistes tunisiens,

– Un focus chorégraphique tunisien à Chaillot – Théâtre national de la Danse, en partenariat avec le Ballet de l’Opéra de Tunis,

– Un week-end arabo-andalou lors du Festival de Saint-Denis, avec le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes et le Festival d’El Jem.

En Tunisie, ces coopérations trouveront un écho particulier à l’automne 2026, lorsque la Saison Méditerranée se clôturera simultanément dans les cinq pays prioritaires de la manifestation – Maroc, Algérie, Tunisie, Liban et Égypte.

Un focus photographique et musical rythmera cette clôture à Tunis, avec une programmation d’expositions et de concerts, pendant ou en parallèle de la Biennale Jaou portée par la Fondation Kamel Lazaar.

La Saison sera également incarnée tout au long de l’année 2026 à travers la programmation de l’Institut français de Tunisie, avec notamment :

– Le spectacle de danse « GOAL – Fantaisie pour passement de jambes », présenté par le VIADANSE – Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, du 24 au 28 avril 2026 à Tunis et Sousse ;

– Une tournée de l’ensemble Mosaïc à Tunis, Sousse et Sfax, du 5 au 8 mai 2026 ; • La transmission et la production de l’opéra Didon et Énée, avec le Ballet et l’Orchestre de l’Opéra de Tunis et la compagnie Les Épopées ;

Plus d’informations sur la Saison Méditerranée 2026 sur le site de l’Institut français.

Tekiano avec communiqué