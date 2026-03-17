TCL ne peut plus qualifier certains de ses téléviseurs de ‘QLED’ après une décision de justice face à Samsung

Le fabricant chinois de téléviseurs TCL Technology ne peut plus qualifier certains de ses téléviseurs de ‘QLED’ en Allemagne après avoir perdu une bataille judiciaire face à Samsung Electronics. D’autres procédures judiciaires sur le même sujet pourraient suivre dans plusieurs pays.

Selon un article publié par TechRadar, un tribunal de Munich a ordonné à TCL de cesser de promouvoir et de vendre certains de ses téléviseurs comme des modèles QLED sur le marché allemand.

La justice allemande a estimé que l’entreprise avait enfreint la législation nationale sur la concurrence déloyale en faisant la promotion de téléviseurs présentés comme QLED alors que ceux-ci « n’offrent pas la reproduction des couleurs attendue d’un téléviseur QLED », selon des informations rapportées par The Korea Times.

Cette décision signifie que TCL ne pourra plus commercialiser ni faire la promotion de certains modèles actuellement vendus comme des téléviseurs QLED en Allemagne.

L’affaire avait été initiée par Samsung, qui accuse son concurrent de publicité trompeuse concernant la technologie utilisée dans certains de ses écrans.

Selon TechRadar, ce litige pourrait marquer le début d’une série de procédures judiciaires similaires dans d’autres marchés, notamment aux États-Unis, où plusieurs plaintes portant sur l’utilisation de l’appellation « QLED » sont déjà en préparation.

Le débat relance également la question d’une certification standardisée pour les téléviseurs utilisant la technologie des points quantiques, afin d’offrir davantage de transparence aux consommateurs et de clarifier les critères permettant d’utiliser l’appellation QLED.

AZA