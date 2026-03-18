Hôpital Mongi Slim de La Marsa : le service de médecine d’urgence rénové et réaménagé

Les travaux de réaménagement et d’extension du service des urgences de l’Hôpital Universitaire Mongi Slim de la Marsa ont été achevés mardi 17 mars 2026, et ce dans le cadre de la modernisation des services de médecine d’urgence au sein des établissements de santé publics, indique un communiqué partagé sur la page FB du ministère de la santé.

L’inauguration s’est déroulée en présence du Directeur Général de la Santé, le Dr Walid Naïdja, de l’Ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Brunas, ainsi que de la Directrice Générale de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS), accompagnés de hauts cadres du ministère de la Santé et de l’hôpital.

Le service de médecine d’urgence à l’hôpital Mongi Slim de La Marsa a été réaménagé pour un coût total estimé à 1,9 million de dinars dans le cadre de la coopération tuniso-italienne.

La chef du service de médecine d’urgence de l’hôpital Monji Slim de La Marsa, Nour el Houda Nouira a précisé que le projet de réaménagement du service de médecine d’urgence de l’hôpital a permis de créer 7 nouvelles unités au lieu des 4 déja existantes.

Les nouvelles unités se répartissent entre l’unité de triage, l’unité des consultations d’urgence, l’unité de soins intensifs, l’unité de surveillance, l’unité d’isolement et l’unité d’hospitalisation de courte durée, soulignant que les travaux de réaménagement, qui ont débuté il y a deux ans, n’ont pas empêché la poursuite des activités, avec respectivement 40 000 consultations aux urgences et 75 000 consultations.

Tekiano