La Fédération Tunisienne de Basketball lance sa propre chaîne télévisée sur la plateforme WI Play IPTV

La Fédération Tunisienne de Basketball annonce le lancement de sa propre chaîne télévisée sur la plateforme WI Play IPTV. Ceci s’insère dans le cadre d’une initiative visant à renforcer le rayonnement du basketball tunisien et à rapprocher les différentes activités et compétitions du grand public, indique la fédération.

La chaîne proposera une couverture en direct des matchs et des émissions, avec un espace dédié au basketball féminin, en plus de mettre en valeur les moments forts et les succès du basketball tunisien, tout en rappelant les étapes marquantes de son histoire.

À travers cette initiative ambitieuse, la Fédération confirme sa volonté de rapprocher davantage les compétitions, les événements et la vie du basketball tunisien de son public, tout en renforçant la qualité de sa visibilité médiatique et de sa communication.

Le lancement de la chaine FTBB TV illustre concrètement que le projet de digitalisation de la FTBB est sur la bonne voie : une vision moderne, structurée et tournée vers l’avenir, au service des clubs, des joueurs, des supporters et de l’ensemble de l’écosystème du basketball national, lit-on encore dans le communiqué partagé par la FTBB.

Le premier rendez-vous sera la diffusion en direct du match Club Africain vs Jeunesse Sportive Kairouanaise, le lundi 16 mars 2026. Pour plus d’informations, suivez la page de Fédération tunisienne de Basketball.

Tekiano avec FTBB