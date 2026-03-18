L’Institut français de Tunisie accueille le tournoi Esports “G-Cup” organisé par Gotei Esports et Gamefy Academy, et ce du 20 au 22 mars 2026. Cette compétition est lancée en collaboration avec Esports Olympique Mnihla et SecuriNets, lit-on dans le communiqué de l’IFT.

Pendant plusieurs jours, les équipes de gamers s’affronteront sur des jeux en ligne comme Valorant, League Of Legends et EASports FC 26, avec des phases de qualification en ligne suivies d’une grande finale LAN ouverte au public à l’IFT.

De son côté l’équipe E-sport Esports Olympique Mnihla , ajoute que dans le cadre de l’événement G-Cup, elle organise avec SecuriNets, première association nationale de cybersécurité en Tunisie, un challenge de cybersécurité passionnant de type Capture The Flag (CTF).

Ce défi réunira étudiants et passionnés de technologie pour une journée entière dédiée au hacking, à la résolution de problèmes et au travail d’équipe. La participation est gratuite et des équipes de 4 personnes s’affronteront le 29 juin à l’IFT.

Les participants s’affronteront en équipes pour résoudre des défis de cybersécurité, mettre à l’épreuve leurs compétences techniques et grimper dans le classement afin de tenter de remporter une part de la cagnotte (prize pool) de 5 000 DT.

Le CTF se déroulera en parallèle de la compétition esport G-Cup, qui propose plusieurs autres tournois sur Valorant, League of Legends et EA Sports FC 26, créant ainsi un espace de rencontre unique entre les communautés du gaming et de la cybersécurité.

Au-delà de la compétition, la G-Cup vise à structurer la scène esports tunisienne, renforcer les communautés de joueurs et créer des passerelles entre acteurs du gaming et partenaires institutionnels.

Les qualifications en ligne se déroulent du 20 au 23 mars 2026 et les finales LAN sont prévues dimanche 29 mars au siège de l’Institut français de Tunisie sis centre ville de Tunis.

L’IFT indique qu’il s’agit là d’un rendez-vous pour les passionnés de gaming, les compétiteurs et tous ceux qui suivent l’essor de l’esport en Tunisie. Plusieurs prix sont réservés aux gamers gagnants, pour un total de 5000 DT.

Tekiano