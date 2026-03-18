Météo en Tunisie : nuages passagers, pluies faibles attendues sur l’extrême Nord-Est

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur l’ensemble du pays, mercredi 18 mars 2026. Quelques pluies faibles sont attendues sur les régions de l’extrême Nord-Est dans la matinée.

Le vent est de secteur Ouest, relativement fort près des côtes et faible à modéré ailleurs. Il se renforcera progressivement l’après-midi dans le Sud-Ouest, selon l’institut national de météorologie.

La mer est moutonneuse et les températures maximales varieront entre 18 et 22°C dans le Nord et sur les côtes Est, environ 16°C sur les hauteurs, et entre 23 et 26°C dans le reste des régions.