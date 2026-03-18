Tunisie – Grâce présidentielle : libération de 1473 détenus à l’occasion de Aid El Fitr et la fête de l’indépendance
A l’occasion de Aid El Fitr 2026 et la fête de l’indépendance qui correspond au 20 mars de chaque année, le président de la République, Kaïs Saïed, a accordé une grâce présidentielle permettant la libération de 1473 détenus et la réduction de la peine pour 835 autres.
Le président tunisien a également ordonné d’accorder la libération conditionnelle à 416 autres détenus, indique un communiqué partagé sur la page Présidence Tunisie dans la soirée du mardi 17 mas 2026.
Cette décision survient à l’occasion de la célébration de l’Aïd El Fitr 2026 et de la commémoration du 70e anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, précise le communiqué de la présidence publié, mardi.
Tekiano
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