Tunisie – Grâce présidentielle : libération de 1473 détenus à l’occasion de Aid El Fitr et la fête de l’indépendance

A l’occasion de Aid El Fitr 2026 et la fête de l’indépendance qui correspond au 20 mars de chaque année, le président de la République, Kaïs Saïed, a accordé une grâce présidentielle permettant la libération de 1473 détenus et la réduction de la peine pour 835 autres.

Le président tunisien a également ordonné d’accorder la libération conditionnelle à 416 autres détenus, indique un communiqué partagé sur la page Présidence Tunisie dans la soirée du mardi 17 mas 2026.

Cette décision survient à l’occasion de la célébration de l’Aïd El Fitr 2026 et de la commémoration du 70e anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, précise le communiqué de la présidence publié, mardi.

Tekiano