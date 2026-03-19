Festival International de Cerfs-Volants en Tunisie : Tout savoir sur l’édition 2026 portée par les vents de la mer et le Sahara

Vivez la magie du 3ème Festival International de Cerfs-Volants en Tunisie (24-31 mars 2026). Un envol de paix entre Ezzahra et Ong Jmal. Découvrez le programme.

Le ciel tunisien s’illumine le temps du festival International de Cerfs-Volants 2026 ou ‘Tunisia Kit Festival’ durant la dernière semaine du mois de mars. Des centaines de structures colorées investiront les hauteurs, portées par les vents de la Méditerranée et du Sahara.

Du 24 au 31 mars 2026, la Tunisie accueille la 3ème édition du Festival International de Cerfs-Volants, placée sous le signe évocateur de ‘Cerfs-volants de la Paix’ (Kit for Peace). Plus qu’une simple démonstration technique, cet événement est une véritable invitation au voyage et à la fraternité.

A travers cet événement, la Tunisie confirme sa place de carrefour des civilisations. Le festival réunit des délégations venues de 17 pays différents, transformant le ciel en une galerie d’art éphémère et multiculturelle. Chaque cerf-volant qui s’élève devient un messager de paix envoyé depuis le sol tunisien vers le reste du monde.

Un itinéraire magique : De la banlieue sud aux dunes du Sahara

Le festival ne se limite pas à un seul lieu. Il propose une véritable épopée géographique à travers les sites les plus emblématiques de la Tunisie. Le festival débute dans la banlieue sud de Tunis. Les plages d’Ezzahra offriront un cadre idéal pour les premières démonstrations, mêlant l’air marin à l’effervescence de la jeunesse locale.

L’un des moments forts sera sans doute l’étape au site archéologique d’Oudhna (Uthina). Faire voler des cerfs-volants géants au-dessus de l’amphithéâtre romain et des vestiges antiques crée un contraste visuel saisissant entre la pérennité de la pierre et la légèreté de la toile.

Par la suite la cité balnéaire de Hammamet, connue pour sa lumière prisée par les peintres, accueillera des envolées spectaculaires, offrant aux visiteurs un spectacle unique entre les remparts de la médina et le bleu de la mer.

Le festival culminera dans le Sud tunisien et se déplacera au coeur du Sahara. Le site de Ong Jmal, célèbre mondialement pour ses décors cinématographiques, verra les ‘cerfs-volants de la paix’ survoler les dunes de sable fin. C’est ici que la dimension spirituelle et esthétique du festival prendra tout son sens.

Bien plus que du spectacle : Un programme interactif

Le festival repose sur trois piliers fondamentaux à savoir :

– Des ateliers de formation : Pour apprendre aux jeunes (et moins jeunes) les secrets de fabrication et de pilotage.

– La promotion du tourisme durable : En mettant en lumière le patrimoine archéologique et naturel du pays auprès des invités internationaux.

– L’échange culturel : Des espaces de rencontre entre les artistes cerf-volistes et le public tunisien.

Programme du Festival International de Cerfs-Volants Tunisie 2026

Cet événement d’envergure est le fruit d’une collaboration étroite entre le Centre Culturel et Sportif de la Jeunesse de Ben Arous, l’Association ‘One Tunisia Kite Team’, et l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Que vous soyez passionné de photographie, amateur d’activités de plein air ou simplement en quête d’une sortie familiale inoubliable, rendez-vous du 24 au 31 mars 2026 au Festival International de Cerfs-Volants Tunisie 2026.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Festival International de Cerfs-Volants Tunisie 2026, sur la page facebook dédié à l’événement.

Tekiano