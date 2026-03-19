Le Cirque Orfei installe son chapiteau à Géant Tunis City à l’occasion des vacances scolaires (billets et horaires)

Le Cirque Orfei installe son chapiteau au parking de Géant Tunis City à l’occasion des vacances scolaires du printemps qui se déroulent du 16 au 29 mars 2026 , après les Berges du Lac. Au programme des numéros spectaculaires, clowns, acrobates, Spider-Man, animaux majestueux et la roue de la mort…

Après le moi du Ramadan 2026, 2 spectacles par jour sont prévus à 15h00 et à 19h00 au parking de Géant Tunis City. Les billets sont en vente au guichet du cirque et en ligne, lit-on sur la page facebook du Cirque Orfei.

Les tarifs sont fixés à 20dt zone latérale, 26 dt chaises et 40 dt loge. Des réductions importantes en faveur des établissements ,sociétés, amicales etc

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐥𝐢𝐧𝐞 : 55 643 643 – 23 303 727 – 94 200 182

Tekiano